İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Aliağa seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023 verileri araştırılıyor. 14 Mayıs'ta Türkiye Genel Seçimleri için sandık başına giden vatandaşların gündeminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı yer alıyor. 2 seçim bölgesine ayrılan ve 28 milletvekilinin aday gösterildiği İzmir'de sonuçlar ilçe ilçe sorgulanmaya başlandı. Bu kapsamda ''2023 İzmir Aliağa seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. 13. Cumhurbaşkanı için son dakika YSK verileri yakından takip ediliyor. Sandıklardan çıkan oyların sayılması sonucu Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısı belli oluyor. İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Aliağa seçim sonucu ve oy oranları anlık takip ekranı...