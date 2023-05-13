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Haberler Fotohaber İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Aliağa seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:02

İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Aliağa seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023 verileri araştırılıyor. 14 Mayıs'ta Türkiye Genel Seçimleri için sandık başına giden vatandaşların gündeminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı yer alıyor. 2 seçim bölgesine ayrılan ve 28 milletvekilinin aday gösterildiği İzmir'de sonuçlar ilçe ilçe sorgulanmaya başlandı. Bu kapsamda ''2023 İzmir Aliağa seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. 13. Cumhurbaşkanı için son dakika YSK verileri yakından takip ediliyor. Sandıklardan çıkan oyların sayılması sonucu Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısı belli oluyor. İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Aliağa seçim sonucu ve oy oranları anlık takip ekranı...

İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Aliağa seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri akabinde araştırılmaya başlandı. Nüfusu 104.828 olan ilçede ikamet eden vatandaşlar ''2023 İzmir Aliağa seçim sonuçları açıklandı mı, kim ne kadar oy aldı?'' sorularını gündeme taşıdı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı ile seçimi kim kazandı sorusu yanıt buluyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti'nin TBMM'deki sandalye dağılımına etki edecek Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları son dakika YSK verileri ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu YSK tarafından açıklandıktan hemen sonra sabah.com.tr'de olacak. İşte, 2023 İzmir Aliağa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı...

İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Aliağa seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR ALİAĞA SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İzmir Aliağa Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Aliağa Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak da adayların ve partilerin ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Aliağa seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR ALİAĞA SEÇİM SONUÇLARI 2018

2022 yılı verilerine göre, İzmir 2. Seçim bölgesinde yer alan Aliağa ilçesinin nüfusu 104.828'dir.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde İzmir Aliağa seçmen sayısı 64.081 olurken katılım oranı % 93,91 olarak açıklandı.

Toplam kullanılan oy sayısı 60.177 olurken toplam geçerli oy sayısı 59.222 olarak belirlendi.

İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Aliağa seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR ALİAĞA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Muharrem İnce: %49.20

Recep Tayyip Erdoğan: %35.67

Meral Akşener: %7.55

Selahattin Demirtaş: %6.66

Temel Karamollaoğlu: %0.71

Doğu Perinçek: %0.22

İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Aliağa seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR ALİAĞA 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Millet İttifakı: %47.43

Cumhur İttifakı: %38.36

CHP: %35.04

AK Parti: %27.97

HDP: %13.78

İYİ Parti: %11.30

MHP: %10.39

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