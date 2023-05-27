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Haberler Fotohaber İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Aliağa seçim sonucu oy oranları ne oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 14:02

İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Aliağa seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023 verileri araştırılıyor. 28 Mayıs'ta ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için sandık başına giden vatandaşların gündeminde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yer alıyor. 2 seçim bölgesine ayrılan İzmir'de oy sonuçları ilçe ilçe sorgulanmaya başlandı. Bu kapsamda ''2023 İzmir Aliağa seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. 13. Cumhurbaşkanı için son dakika YSK verileri yakından takip ediliyor. Sandıklardan çıkan oyların sayılması ile beraber 2. Tur Seçim sonuçları belli olacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları canlı verilerine sabah.com.tr seçim sonucu sayfası üzerinden erişebilirsiniz. İşte, 2023 İzmir Aliağa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları anlık takip ekranı...

İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Aliağa seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi akabinde araştırılmaya başlandı. Nüfusu 104.828 olan ilçede ikamet eden vatandaşlar ''2023 İzmir Aliağa seçim sonuçları açıklandı mı, kim ne kadar oy aldı?'' sorularını gündeme taşıdı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusu yanıt buluyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayları oy oranları son dakika YSK verileri ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı seçim sonucu YSK tarafından açıklandıktan hemen sonra sabah.com.tr'de olacak. İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs İzmir Aliağa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı..

İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Aliağa seçim sonucu oy oranları ne oldu?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.

İzmir Aliağa Seçim Sonuçları da YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 81 ilde ve ilçelerde 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Aliağa Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Aliağa seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ALİAĞA'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

İzmir Aliağa seçmen sayısı 74.236 olurken katılım oranı %91,67 olarak açıklandı. 218 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 67.119 olarak belirlendi.

İzmir Aliağa seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şu şekildeydi:

Kemal Kılıçdaroğlu: %58,80

Recep Tayyip Erdoğan: %34,12

Sinan Oğan: %6,66

Muharrem İnce: %0,42

İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Aliağa seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ALİAĞA'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

İzmir Aliağa seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda partilerin ve ittifakların oy oranları şu şekilde olmuştu:

Millet İttifakı: %46,01

Cumhur İttifakı: %34,80

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %13,02

ATA İttifakı: %3,44

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,41

CHP: %35,43

AK Parti: %24,34

İYİ Parti: %10,58

MHP: %8,45

Yeşil Sol: %8,30

İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Aliağa seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İZMİR İLÇELERİ

İzmir'in 30 ilçesi vardır:

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla.

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