İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Aliağa seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İzmir Aliağa seçim sonuçları 2023 verileri araştırılıyor. 28 Mayıs'ta ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için sandık başına giden vatandaşların gündeminde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yer alıyor. 2 seçim bölgesine ayrılan İzmir'de oy sonuçları ilçe ilçe sorgulanmaya başlandı. Bu kapsamda ''2023 İzmir Aliağa seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. 13. Cumhurbaşkanı için son dakika YSK verileri yakından takip ediliyor. Sandıklardan çıkan oyların sayılması ile beraber 2. Tur Seçim sonuçları belli olacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları canlı verilerine sabah.com.tr seçim sonucu sayfası üzerinden erişebilirsiniz. İşte, 2023 İzmir Aliağa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları anlık takip ekranı...