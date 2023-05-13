Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İzmir Buca seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Buca seçim sonucu, partilerin ve adayların oy oranı
Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:33

İzmir Buca seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Buca seçim sonucu, partilerin ve adayların oy oranı

İzmir Buca seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri dolayısıyla araştırılmaya başlandı. İzmir 1. Seçim bölgesinde yer alan ilçede Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları merak ediliyor. Açılan sandıklardan çıkan oylara göre ''Seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı anlık olarak sabah.com.tr 2023 seçim sonucu sayfasında yerini alıyor. Öte yandan 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekilleri isim listesi de netleşiyor. Peki, 2023 İzmir Buca seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, İzmir Buca Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son dakika verileri...

İzmir Buca seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Buca seçim sonucu, partilerin ve adayların oy oranı

İzmir Buca seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde oy kullanma görevini yerine getiren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İlçede ikamet edenler, ''2023 İzmir Buca seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusunu gündemde tutuyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonucu ile belli oluyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili koltuk sayısı hesapları yapılıyor. YSK açıklamaları sonrası tüm verilere sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2023 İzmir Buca Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum ve tüm gelişmeler…

İzmir Buca seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Buca seçim sonucu, partilerin ve adayların oy oranı

2023 İZMİR BUCA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İzmir Buca Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Buca Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak da adayların ve partilerin ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir Buca seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Buca seçim sonucu, partilerin ve adayların oy oranı

İzmir Buca seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Buca seçim sonucu, partilerin ve adayların oy oranı

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

İzmir Buca seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Buca seçim sonucu, partilerin ve adayların oy oranı

İZMİR BUCA SEÇİM SONUÇLARI 2018

2022 yılı verilerine göre, İzmir 1. Seçim bölgesinde yer alan Buca ilçesinin nüfusu 522.404'tür.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Buca seçmen sayısı 359.766 olurken katılım oranı %87,97 olarak açıklandı.

Toplam kullanılan oy sayısı 316.478 olurken toplam geçerli oy sayısı 311.326 olarak belirlendi.

SON DAKİKA