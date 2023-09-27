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Haberler Fotohaber İzmir deprem son dakika haberi 27 Eylül 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakikadeprem haberleri ile İzmir’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 27.09.2023 01:46 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 07:31

İzmir deprem son dakika haberi 27 Eylül 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakikadeprem haberleri ile İzmir’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

İzmir depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre İzmir'in Buca ilçesinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar İzmir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca depremin birçok ilçeden hissedildiği duyuruldu. 27 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, İzmir deprem son dakika bilgileri…

İzmir deprem son dakika haberi 27 Eylül 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakikadeprem haberleri ile İzmir’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

Son dakika İzmir'de deprem meydana geldi. En yoğun sismik hareketlerin yer aldığı İzmir'de yaşanan son gelişmeler takip edilmekte. Bölge sürekli olarak sallanırken, bu sabah saatlerinde İzmir'de bir deprem daha kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri aratılmakta. 27 Eylül 2023 İzmir deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

İzmir deprem son dakika haberi 27 Eylül 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakikadeprem haberleri ile İzmir’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

İZMİR'DE DEPREM!

26 Eylül 2023 Salı günü saat 08.15'de İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen deprem 2.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

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İzmir deprem son dakika haberi 27 Eylül 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakikadeprem haberleri ile İzmir’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

Büyüklük: 2.7

Derinlik: 8.47 km

İzmir deprem son dakika haberi 27 Eylül 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakikadeprem haberleri ile İzmir’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir deprem son dakika haberi 27 Eylül 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakikadeprem haberleri ile İzmir’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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