Giriş Tarihi: 27.09.2023 01:46 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 07:31

İzmir deprem son dakika haberi 27 Eylül 2023: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakikadeprem haberleri ile İzmir’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

İzmir depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre İzmir'in Buca ilçesinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar İzmir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca depremin birçok ilçeden hissedildiği duyuruldu. 27 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, İzmir deprem son dakika bilgileri…