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Haberler Fotohaber İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023: İzmir Karşıyaka Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 12:01

İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023: İzmir Karşıyaka Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023 verileri 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidenlerin gündeminde yer alıyor. İzmir 2. Seçim bölgesinde yer alan ilçede oy kullananlar Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısı araştırmasına çıktı. Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı mercek altına alındı. Bu kapsamda 2023 İzmir Karşıyaka seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı sorusu yanıt aramaya başladı. YSK tarafından açıklanan verilere canlı olarak sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Karşıyaka seçim sonucu ve oy oranları anlık takip ekranı...

İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023: İzmir Karşıyaka Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

İzmir Karşıyaka seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılırken gözler 2023 Seçim sonucu için YSK son dakika açıklamalarına çevrildi. Yaşadıkları il ve ilçelerdeki durumu merak eden vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı sorgulamasına başladı. Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayıları da yakın takibe alınmış durumda. YSK açıklaması sonrası İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023 sayfası üzerinden Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları verilerine erişebilirsiniz. Peki, Seçimi kim kazandı, kim ne kadar oy aldı? İşte, 2023 İzmir Karşıyaka Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları güncel veriler…

İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023: İzmir Karşıyaka Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

2023 İZMİR KARŞIYAKA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İzmir Karşıyaka Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Karşıyaka Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak da adayların ve partilerin ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023: İzmir Karşıyaka Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023: İzmir Karşıyaka Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

İZMİR KARŞIYAKA SEÇİM SONUÇLARI 2018

2022 yılı verilerine göre, İzmir 2. Seçim bölgesinde yer alan Konak ilçesinin nüfusu 346.264'tür.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Karşıyaka seçmen sayısı 274.303 olurken katılım oranı %90,54 olarak açıklandı.

Toplam kullanılan oy sayısı 248.356 olurken toplam geçerli oy sayısı 245.792 olarak belirlendi.

İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023: İzmir Karşıyaka Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

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