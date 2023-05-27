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Haberler Fotohaber İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Karşıyaka seçim sonucu oy oranları ne oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:12

İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Karşıyaka seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023 verileri 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidenlerin gündeminde yer alıyor. İzmir 2. Seçim bölgesinde yer alan ilçede oy kullanan vatandaşlar Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları araştırmasına çıktı. 28 Mayıs seçim sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları mercek altına alınmış durumda. Bu kapsamda 2023 İzmir Karşıyaka seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı sorusu yanıt aramaya başladı. 2. Tur Seçim sonuçları verilerine YSK tarafından açıklanır açıklanmaz canlı olarak sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, YSK ile İkinci tur İzmir Karşıyaka Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları anlık takip ekranı...

İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Karşıyaka seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İzmir Karşıyaka seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılırken gözler 2023 Seçim sonucu için YSK son dakika açıklamalarına çevrildi. Bu noktada 2. Tur Seçim sonuçları açıklandı mı, kim ne kadar oy aldı soruları gündemdeki yerini aldı. Yaşadıkları il ve ilçelerdeki durumu merak eden vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları için sorgulamalarına başladı. YSK açıklaması sonrası İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023 sayfası üzerinden Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları verilerine erişebilirsiniz. İşte, 28 Mayıs 2023 İzmir Karşıyaka Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları canlı veri takip ekranı…

İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Karşıyaka seçim sonucu oy oranları ne oldu?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.

İzmir Karşıyaka Seçim Sonuçları da YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Karşıyaka Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Karşıyaka seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İZMİR KARŞIYAKA'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

İzmir Karşıyaka seçmen sayısı 280.303 olurken katılım oranı %91,72 olarak açıklandı. 766 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 255.012 olarak belirlendi.

İzmir Karşıyaka seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şu şekildeydi:

Kemal Kılıçdaroğlu: %80,20

Recep Tayyip Erdoğan: %16,30

Sinan Oğan: %3,22

Muharrem İnce: %0,28

İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Karşıyaka seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İZMİR KARŞIYAKA'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda partilerin ve ittifakların oy oranları şu şekilde olmuştu:

Millet İttifakı: %67,81

Cumhur İttifakı: %15,87

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %12,41

ATA İttifakı: %1,93

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,30

CHP: %55,86

AK Parti: %12,56

İYİ Parti: %11,95

TİP: %8,61

Yeşil Sol: %12,18

İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Karşıyaka seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İZMİR İLÇELERİ

İzmir'in 30 ilçesi vardır:

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla.

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