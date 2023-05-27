İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Karşıyaka seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İzmir Karşıyaka seçim sonuçları 2023 verileri 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidenlerin gündeminde yer alıyor. İzmir 2. Seçim bölgesinde yer alan ilçede oy kullanan vatandaşlar Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları araştırmasına çıktı. 28 Mayıs seçim sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları mercek altına alınmış durumda. Bu kapsamda 2023 İzmir Karşıyaka seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı sorusu yanıt aramaya başladı. 2. Tur Seçim sonuçları verilerine YSK tarafından açıklanır açıklanmaz canlı olarak sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, YSK ile İkinci tur İzmir Karşıyaka Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları anlık takip ekranı...