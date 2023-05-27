Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İzmir Menderes seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Menderes seçim sonucu oy oranları ne oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:42

İzmir Menderes seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Menderes seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İzmir Menderes seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi kapsamında araştırılıyor. Bilindiği üzere ikinci turun oy pusulasında sadece iki isim bulunuyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları yakın takibe alındı. İzmir'in 1. Ve 2. Seçim bölgelerindeki ilçelere ilişkin veriler 13. Cumhurbaşkanını belirleme noktasında etkili olacak. İl ve ilçe bazlı 28 Mayıs seçim sonucu gündemdeki yerini aldı. Bu noktada ''YSK canlı verileri ile 2023 İzmir Menderes seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusu yanıt aramaya başladı. 2. Tur seçim sonuçları ile ilgili en güncel veriler bu turda da sabah.com.tr'de olacak! İşte, 28 Mayıs İzmir Menderes Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların oy oranları…

İzmir Menderes seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Menderes seçim sonucu oy oranları ne oldu?

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ardından İzmir Menderes seçim sonuçları 2023 verilerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. İkinci tur seçim sonucu ile Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Bu noktada Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları merak konusu oldu. YSK tarafından açıklanan 2. Tur Seçim sonuçları son dakika verileri ile adayların oy oranları sabah.com.tr'de! Peki, 2023 İzmir Menderes seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, 28 Mayıs 2023 İzmir Menderes Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları canlı veri takibi…

İzmir Menderes seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Menderes seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İZMİR MENDERES 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.

İzmir Menderes Seçim Sonuçları da YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Menderes Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir Menderes seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Menderes seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE MENDERES'TE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

İzmir Menderes seçmen sayısı 82.272 olurken katılım oranı %89,61 olarak açıklandı. 244 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 72.373 olarak belirlendi.

İzmir Menderes seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şu şekildeydi:

Kemal Kılıçdaroğlu: %56,33

Recep Tayyip Erdoğan: %38,20

Sinan Oğan: %4,87

Muharrem İnce: %0,60

İzmir Menderes seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Menderes seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE MENDERES'TE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

İzmir Menderes seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda partilerin ve ittifakların oy oranları şu şekilde olmuştu:

Millet İttifakı: %50,99

Cumhur İttifakı: %37,72

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %5,60

ATA İttifakı: %2,67

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,51

CHP: %39,06

AK Parti: %30,43

İYİ Parti: %11,93

MHP: %6,07

Yeşil Sol: %5,60

İzmir Menderes seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Menderes seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İZMİR İLÇELERİ

İzmir'in 30 ilçesi vardır:

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla.

SON DAKİKA