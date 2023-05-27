İzmir Menderes seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Menderes seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İzmir Menderes seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi kapsamında araştırılıyor. Bilindiği üzere ikinci turun oy pusulasında sadece iki isim bulunuyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları yakın takibe alındı. İzmir'in 1. Ve 2. Seçim bölgelerindeki ilçelere ilişkin veriler 13. Cumhurbaşkanını belirleme noktasında etkili olacak. İl ve ilçe bazlı 28 Mayıs seçim sonucu gündemdeki yerini aldı. Bu noktada ''YSK canlı verileri ile 2023 İzmir Menderes seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusu yanıt aramaya başladı. 2. Tur seçim sonuçları ile ilgili en güncel veriler bu turda da sabah.com.tr'de olacak! İşte, 28 Mayıs İzmir Menderes Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların oy oranları…