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Haberler Fotohaber İzmir milletvekili adayları 2023 isim listesi: 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti İzmir Milletvekili adayları tam liste!
Giriş Tarihi: 14.05.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 17:05

İzmir milletvekili adayları 2023 isim listesi: 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti İzmir Milletvekili adayları tam liste!

Türkiye Genel Seçim için 14 Mayıs Pazar günü sandık başında. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesinde ve sonrası İzmir milletvekili adayları 2023 isim listesi gündemdeki yerini aldı. İzmir 1. Bölge ve 2. Bölge olarak ayrı ayrı değerlendirilecek. Toplamda 28 milletvekili adayı çıkaran şehirde araştırmalar hız kazandı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İzmir Milletvekili aday listesi inceleniyor. Meclis'te yer alacak isimleri belirleyecek 28. Dönem milletvekili seçimi için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte, İzmir milletvekili adayları tam liste…

İzmir milletvekili adayları 2023 isim listesi: 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti İzmir Milletvekili adayları tam liste!

İzmir milletvekili adayları AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti listeleri gündemdeki yerini aldı. 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek Genel Seçimler aynı zamanda koltuk sayısını artırmak isteyen siyasi partiler için oldukça önemli. 28. Dönem İzmir milletvekili aday listesi isim isim araştırılıyor. Oy kullanma süreci öncesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile paylaşılan listeler oy öncesi inceleniyor. İşte, İzmir milletvekili adayları 2023 tam liste…

İzmir milletvekili adayları 2023 isim listesi: 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti İzmir Milletvekili adayları tam liste!

İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ VE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İzmir 1. Bölge: Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla

İzmir 2. Bölge: Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire

İzmir'de 28 milletvekili çıkarılacak. Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili aday listesi şöyle:

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İzmir milletvekili adayları 2023 isim listesi: 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti İzmir Milletvekili adayları tam liste!

Ak Parti İzmir milletvekili adayları

(1. Bölge)

MEHMET KASAPOĞU

MAHMUT ATİLLA KAYA

ŞEBNEM BURSALI

MEHMET ALİ ÇELEBİ

CEMAL BEKLE

SAVCI SAYAN

ENES EFENDİOĞLU

ÖMÜR ŞANLI

MEHMET SADIK TUNÇ

NİSA ALPTEKİN

MEHMET SAİD BAŞDAŞ

SELAHATTİN SERDAR MUÇAY

BERKAN YILDIZHAN

HATİCE YELİZ KARATAŞ

(2. Bölge)

EYYÜP KADİR İNAN

FEHMİ ALPAY ÖZALAN

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

YAŞAR KIRKPINAR

KEREM ALİ SÜREKLİ

MUHAMMET DOĞAN

DİLEK YILDIZ

İSMAİL HANCI

AHMET CAN ÇELİK

GÜLŞEN GEZİCİ

HALİL POLAT

VEYSEL GÜLDOĞAN

GÜVEN DEMİRAĞ

YASİN DEMİREL

İzmir milletvekili adayları 2023 isim listesi: 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti İzmir Milletvekili adayları tam liste!

CHP İzmir milletvekili adayları

(1. Bölge)

YÜKSEL TAŞKIN

AHMET TUNCAY ÖZKAN

SEVDA ERDAN KILIÇ

MURAT BAKAN

EDNAN ARSLAN

SEDA KÂYA ÖSEN

HAYDAR ALTINTAŞ

DEVRİM BARIŞ ÇELİK

SEFER İPEKLİ

GÜLDEM ATABAY

ŞAHBAL ARAS

FULYA ALÇAY

MEHMET ŞAHİN FIRAT

BİRGÜL DEĞİRMENCİ

(2. Bölge)

GÖKÇE GÖKÇEN

RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ

MAHİR POLAT

MEHMET SALİH UZUN

DENİZ YÜCEL

MUSTAFA BİLİCİ

HACER FOGGO

ESİN DOĞAN METİN

ALTAN İNANÇ

EMİNE HELİL İNAY KINAY

AYTEN GÜLSEVER

NURŞEN BALCI

BURAK KOTAN

İzmir milletvekili adayları 2023 isim listesi: 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti İzmir Milletvekili adayları tam liste!

MHP İzmir milletvekili adayları

(1. Bölge)

1 HASAN KALYONCU

2 BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN

3 CİHAN ASLAN

4 SELAHATTİN ŞAHİN

5 UFUK AKSOY

6 SIDIKA TOPAL

7 SALİM ARDUÇLU

8 LOKMAN KIZILÖRENLİ

9 NİHAL BAŞ

10 ALİ DURUT

11 ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ

12 HÜLYAAYKAÇ

13 HALİT GÖNDÜZ

14 KAYHAN DERYA

(2. Bölge)

1 TAMER OSMANAĞAOĞLU

2 ABDULKADİR BEKTAŞ

3 İSMAİL OBUZ

4 AYŞEGÜL EKŞİ

5 RECEP AKAN

6 EYÜP ERİM ERGÖREN

7 ÇETİN ALTIN

8 İHSAN GÜRKAN TAŞKIN

9 AHMET DEHA İMAL

10 YİĞİT FİKRİ ATALI

11 HASAN SEKİN

12 ERHAN ELİBOL

13 MUSTAFA ÇİNTAŞ

14 MEHMET MERT DOLĞAÇ

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