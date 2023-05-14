İzmir milletvekili adayları 2023 isim listesi: 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti İzmir Milletvekili adayları tam liste!

Türkiye Genel Seçim için 14 Mayıs Pazar günü sandık başında. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesinde ve sonrası İzmir milletvekili adayları 2023 isim listesi gündemdeki yerini aldı. İzmir 1. Bölge ve 2. Bölge olarak ayrı ayrı değerlendirilecek. Toplamda 28 milletvekili adayı çıkaran şehirde araştırmalar hız kazandı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İzmir Milletvekili aday listesi inceleniyor. Meclis'te yer alacak isimleri belirleyecek 28. Dönem milletvekili seçimi için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte, İzmir milletvekili adayları tam liste…