İzmir Ödemiş seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Ödemiş seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Ödemiş seçim sonuçları 2023 verileri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri sonrası gündeme geldi. Ülkemizin en kalabalık şehirleri arasında yer alan İzmir, 2 seçim bölgesi ve 28 milletvekili adayı ile sonuçlarda büyük rol oynayacak. Bu noktada 2. Seçim bölgesinde yer alan Ödemiş ilçesinde oy kullanan vatandaşlar ''2023 İzmir Ödemiş seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı son dakika YSK verileri ile yakın takibe alındı. İzmir Ödemiş seçim sonucu 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekilleri için önem arz ediyor. İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları canlı takip ekranı…