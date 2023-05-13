Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İzmir Ödemiş seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Ödemiş seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 15:02

İzmir Ödemiş seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Ödemiş seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Ödemiş seçim sonuçları 2023 verileri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri sonrası gündeme geldi. Ülkemizin en kalabalık şehirleri arasında yer alan İzmir, 2 seçim bölgesi ve 28 milletvekili adayı ile sonuçlarda büyük rol oynayacak. Bu noktada 2. Seçim bölgesinde yer alan Ödemiş ilçesinde oy kullanan vatandaşlar ''2023 İzmir Ödemiş seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı son dakika YSK verileri ile yakın takibe alındı. İzmir Ödemiş seçim sonucu 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekilleri için önem arz ediyor. İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları canlı takip ekranı…

İzmir Ödemiş seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Ödemiş seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Ödemiş seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sebebiyle araştırılmaya başlandı. En kalabalık üçüncü şehir olan İzmir'in 1. ve 2. seçim bölgelerindeki ilçelerde sonuçlar ayrıntılı olarak inceleniyor. Bu kapsamda ''2023 İzmir Ödemiş seçim sonuçları açıklandı mı, kim ne kadar oy aldı?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları son dakika YSK sandık verileri ile belli oluyor. Oy pusulasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı canlı olarak Türkiye'nin dört bir yanından takip ediliyor. İşte, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Ödemiş seçim sonucu ile partilerin ve adayların oy oranları son dakika verileri…

İzmir Ödemiş seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Ödemiş seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR ÖDEMİŞ SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İzmir Ödemiş Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Ödemiş Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak da adayların ve partilerin ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir Ödemiş seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Ödemiş seçim sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

İzmir Ödemiş seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Ödemiş seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ

İzmir 2 seçim bölgesinden oluşuyor:

İzmir 1. Bölge: Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferhisar, Selçuk, Torbalı ve Urla.

İzmir 2. Bölge: Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Tire.

İzmir Ödemiş seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Ödemiş seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR ÖDEMİŞ SEÇİM SONUÇLARI 2018

2022 yılı verilerine göre, İzmir 2. Seçim bölgesinde yer alan Ödemiş ilçesinin nüfusu 132.740'tır.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Ödemiş seçmen sayısı 103.101 olurken katılım oranı %89.14 olarak açıklandı.

Toplam kullanılan oy sayısı 91.905 olurken toplam geçerli oy sayısı 88.973 olarak belirlendi.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde İzmir Ödemiş'te Millet İttifakı adayı Muharrem İnce %45.80 ile en yüksek oyu aldı.

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan %43.67, Meral Akşener ise %8.44 oy aldı. 2018 İzmir Ödemiş seçim sonuçları şöyle;

SON DAKİKA