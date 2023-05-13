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Haberler Fotohaber İzmir Torbalı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Torbalı seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:55

İzmir Torbalı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Torbalı seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Torbalı seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri sebebiyle gündeme geldi. İzmir 1. Seçim bölgesinde yer alan ilçede oy kullanan vatandaşlar, "Seçimi kim kazandı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı hesaplamaları ardından 13. Cumhurbaşkanı belli olacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile TBMM'deki AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısı da ortaya çıkacak. Peki, Seçim sonucu verileri ile 2023 İzmir Torbalı seçim sonuçları açıklandı mı? İşte, İzmir Torbalı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile son durum gelişmeleri…

İzmir Torbalı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Torbalı seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Torbalı seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı soruları gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri ardından Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı araştırmaları hız kazandı. Torbalı seçim sonucu ne oldu, kim ne kadar oy aldı sorusu yanıt aramaya başladı. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısını etkileyen Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları YSK tarafından açıklanacak. İzmir Torbalı seçim sonuçları 2023 verileri açıklanır açıklanmaz sabah.com.tr seçim sonuç sayfasına yansıyacak. İşte, 2023 İzmir Torbalı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları…

İzmir Torbalı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Torbalı seçim sonucu ve oy oranları

2023 İZMİR TORBALI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İzmir Torbalı Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Torbalı Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak da adayların ve partilerin ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İzmir Torbalı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Torbalı seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Torbalı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Torbalı seçim sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

İzmir Torbalı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Torbalı seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR TORBALI SEÇİM SONUÇLARI 2018

2022 yılı verilerine göre, İzmir 1. Seçim bölgesinde yer alan Torbalı ilçesinin nüfusu 207.840'tır.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Torbalı seçmen sayısı 359.766 olurken katılım oranı % 87,97 olarak açıklandı.

Toplam kullanılan oy sayısı 316.478 olurken toplam geçerli oy sayısı 311.326 olarak belirlendi.

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