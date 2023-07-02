Kabine Toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi gün, bu hafta var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman 2023, var mı soruları gündemdeki yerini aldı. Siyasi ve ekonomi gündemi ile ilgili başlıkların istişare edildiği toplantı kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Kabine gündemi ve konuları her hafta başında olduğu gibi bu hafta için de araştırılmaya başlandı. Masada emekli ve memur zammı başta olmak üzere öğrencilere vergisiz telefon, evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik desteği gibi konuların yer alacağı öngörülüyor. 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, o tarih…