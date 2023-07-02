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Haberler Fotohaber Kabine Toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi gün, bu hafta var mı?
Giriş Tarihi: 02.07.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 10:19

Kabine Toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi gün, bu hafta var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin ekonomi ve siyasi gündeminin ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 14 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Yeni aya girilmesiyle beraber Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları gündemdeki yerini aldı. Yapılması halinde toplantıda emekli ve memur zammı, vergisiz telefon, evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik desteği gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor. Milyonlar Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, 2023 Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak, bu hafta var mı? İşte, detaylar…

Kabine Toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi gün, bu hafta var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman 2023, var mı soruları gündemdeki yerini aldı. Siyasi ve ekonomi gündemi ile ilgili başlıkların istişare edildiği toplantı kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Kabine gündemi ve konuları her hafta başında olduğu gibi bu hafta için de araştırılmaya başlandı. Masada emekli ve memur zammı başta olmak üzere öğrencilere vergisiz telefon, evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik desteği gibi konuların yer alacağı öngörülüyor. 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, o tarih…

Kabine Toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi gün, bu hafta var mı?

2023 KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son dakika toplanacak mı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 14 Haziran 2023 tarihinde düzenlendi.

Buna göre, iki haftada bir düzenlenen toplantının normal şartlarda 24 Haziran 2023 tarihinde yapılması bekleniyordu.

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Kabine Toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi gün, bu hafta var mı?

Ancak 28 Haziran tarihinin Kurban Bayramı'na denk gelmesi ve bütün haftanın tatil ilan edilmesi nedeniyle yeni toplantının Temmuz ayının ilk haftalarından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yeni Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Toplantı tarihi ve saati ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Kabine Toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi gün, bu hafta var mı?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NASIL OLACAK?

Temmuz ayının ilk haftalarında yapılması beklenen Yeni Kabine'nin üçüncü toplantısında ekonomik gelişmelerin yanı sıra, deprem bölgesi konutları ve memur maaş zammı gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Öte yandan taşerona kadro, seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların da masada olacağı düşünülüyor.

Kabine Toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi gün, bu hafta var mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALINAN KARARLARI AÇIKLAYACAK

Ana gündem maddesinin ekonomi olacağı öngörülen Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyaset ve diğer birçok konunu da masaya yatırılması bekleniyor.

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları "Millete Sesleniş" konuşması ile kamuoyuna duyuracak.

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