Kabine Toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi gün, bu hafta var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin ekonomi ve siyasi gündeminin ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 14 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Yeni aya girilmesiyle beraber Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları gündemdeki yerini aldı. Yapılması halinde toplantıda emekli ve memur zammı, vergisiz telefon, evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik desteği gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor. Milyonlar Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, 2023 Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak, bu hafta var mı? İşte, detaylar…