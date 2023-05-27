Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:26

Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kahramanmaraş seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023 genel seçimleri hakkında araştırma yapanların gündeminde yer alıyor. Memleketi veya ikamet adresi bu şehir olan vatandaşlar, hangi adayın yüzde kaç oy aldığını merak ediyor. Bu kapsamda; Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları ne oldu, Cumhurbaşkanlığı Kahramanmaraş seçim sonucu kim kazandı gibi sorular araştırılıyor. YSK'nın 28 Mayıs akşamı yapacağı açıklamanın akabinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları anlık olarak sayfamızda yer alacak. İşte Kahramanmaraş seçim sonuçları ekranı ile canlı oranlar!