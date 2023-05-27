Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kahramanmaraş seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:26

Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kahramanmaraş seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023 genel seçimleri hakkında araştırma yapanların gündeminde yer alıyor. Memleketi veya ikamet adresi bu şehir olan vatandaşlar, hangi adayın yüzde kaç oy aldığını merak ediyor. Bu kapsamda; Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları ne oldu, Cumhurbaşkanlığı Kahramanmaraş seçim sonucu kim kazandı gibi sorular araştırılıyor. YSK'nın 28 Mayıs akşamı yapacağı açıklamanın akabinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları anlık olarak sayfamızda yer alacak. İşte Kahramanmaraş seçim sonuçları ekranı ile canlı oranlar!

Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kahramanmaraş seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte sabah.com.tr'de yayınlanacak. YSK'nın duyurusunun ardından Kahramanmaraş seçim sonuçları sayfasından il genelinde adayların oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Kahramanmaraş Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kahramanmaraş seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KAHRAMANMARAŞ'TA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için tüm ülke sandığa gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan %49.52, Kemal Kılıçdaroğlu ise %44.88 oranında oya ulaştı. %50+1'lik oy çokluğunun sağlanamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.

YSK'nın açıkladığı verilere göre Kahramanmaraş seçim sonuçları şöyle;

Başkan Erdoğan %71.88 oy oranıyla 453,535 seçmenin oyunu kazanarak en yüksek oy oranına sahip oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise %22.2 oranıyla 140,066 oy aldı. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.5 oy oranı ile 34,729 seçmenin oyunu kazandı. Seçimden birkaç gün önce adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce Kahramanmaraş'ta %0.42 oy oranıyla 2,655 seçmenin oyunu kazandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kahramanmaraş seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KAHRAMANMARAŞ'TA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

AK Parti: %47.72

MHP: %16.17

CHP: %16.3

İYİ Parti: %7.05

Yeniden Refah Partisi: %5.42

Ak Parti Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

CHP Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

MHP Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

İyi Parti Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kahramanmaraş seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Kahramanmaraş seçim sonuçları ekranı üzerinden bu ilde hangi adayın yüzde kaç oy aldığını öğrenebilir, Türkiye genel seçim sonuçları üzerinde Kahramanmaraş ve ilçelerindeki oyların etkisini öğrenebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları canlı verilerle haberimizde yer alacak. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kaldığı genel seçim sonuçları 28 Mayıs akşamı belli olacak. 2023 genel seçim sonucu ve oy oranları verileri için Kahramanmaraş seçim sonuçları ekranı haberin devamında.

Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kahramanmaraş seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

KAHRAMANMARAŞ İLÇELERİ

Merkez ilçeler:

Dulkadiroğlu

Onikişubat

Diğer ilçeler:

Afşin

Andırın

Çağlayancerit

Ekinözü

Elbistan

Göksun

Nurhak

Pazarcık

Türkoğlu

SON DAKİKA