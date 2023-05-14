Kars seçim sonuçları 2023: Kars seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları canlı ve anlık veriler

14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başında oy kullanan seçmen için şimdi sıra sonuçlarda. Kars seçim sonuçları araştırılmaya başladı. Türkiye Genel Seçimleri ile birlikte milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı belirleniyor. Seçim sonucu Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile ortaya çıkacak. İki ittifakın adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yanı sıra AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranı listeleri de takip ediliyor. Kars oy oranları son durum araştırmaları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Seçimi kim kazandı sorusu son dakika yanıtlanıyor. İşte, Kars seçim sonuçları 2023…