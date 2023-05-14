Kars seçim sonuçları 2023: Kars seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları canlı ve anlık veriler

KARS SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE BELLİ OLUYOR!

Merkez, Kağızman, Sarıkamış, Selim, Digor, Arpaçay, Akyaka, Susuz ilçelerinde güncellenen Kars oy oranları takip ediliyor. Sonuçlar YSK verileri ile anlık paylaşılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Kars seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.