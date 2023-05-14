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Giriş Tarihi: 14.05.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 13:56

Kars seçim sonuçları 2023: Kars seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları canlı ve anlık veriler

14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başında oy kullanan seçmen için şimdi sıra sonuçlarda. Kars seçim sonuçları araştırılmaya başladı. Türkiye Genel Seçimleri ile birlikte milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı belirleniyor. Seçim sonucu Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile ortaya çıkacak. İki ittifakın adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yanı sıra AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranı listeleri de takip ediliyor. Kars oy oranları son durum araştırmaları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Seçimi kim kazandı sorusu son dakika yanıtlanıyor. İşte, Kars seçim sonuçları 2023…

Kars seçim sonuçları 2023: Kars seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları canlı ve anlık veriler

KARS SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE BELLİ OLUYOR!

Merkez, Kağızman, Sarıkamış, Selim, Digor, Arpaçay, Akyaka, Susuz ilçelerinde güncellenen Kars oy oranları takip ediliyor. Sonuçlar YSK verileri ile anlık paylaşılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Kars seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Kars seçim sonuçları 2023: Kars seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları canlı ve anlık veriler

KARS MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan adaylarının arasından Cumhurbaşkanı belirlenirken Meclis'te yer alacak 28. Dönem milletvekilleri de belirleniyor.

İşte, aday listesi:

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Kars seçim sonuçları 2023: Kars seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları canlı ve anlık veriler

AK Parti Kars milletvekili adayları

1. Adem Çalkın

2. Yunus Kılıç

3. Serkant Aykul

MHP Kars milletvekili adayları:

1. Taner Gökçek

2. Uğur Boy

3. Halil Kerem Aydın

Kars seçim sonuçları 2023: Kars seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları canlı ve anlık veriler

Kars seçim sonuçları 2023: Kars seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları canlı ve anlık veriler

CHP Kars milletvekili adayları:

1. İnan Akgün Alp

2. Onur Uludaşdemir

3. Evren Yerdelen

İYİ Parti Kars milletvekili adayları:

1. Alpaslan Yüce

2. Aytaç Erman Kesgin

3. Ayşe Tarlak Yılmaz

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