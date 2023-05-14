Giriş Tarihi: 14.05.2023 03:10 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 03:10

Kilis Merkez seçim sonuçları 2023 tablosu: Kilis Merkez Cumhurbaşkanlığı ve Merkez genel seçim sonuçları oy oranları

Kilis Merkez seçim sonuçları 2023 seçimleri kapsamında mercek altına alındı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları araştırılıyor. Öte yandan 28. Dönem milletvekillerini belirlemede etkili olan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti oy oranı verileri takip ediliyor. 2023 Seçim sonucu il il ve ilçe ilçe sorgulanmaya başladı. Kilis seçim sonuçları Merkez oy oranları bu sebeple gündemdeki yerini aldı. Peki, seçimi kim kazandı? İşte, YSK verileri ile 2023 Kilis Merkez seçim sonuçları ve oy oranları…