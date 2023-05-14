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Haberler Fotohaber Kilis Merkez seçim sonuçları 2023 tablosu: Kilis Merkez Cumhurbaşkanlığı ve Merkez genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 03:10 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 03:10

Kilis Merkez seçim sonuçları 2023 tablosu: Kilis Merkez Cumhurbaşkanlığı ve Merkez genel seçim sonuçları oy oranları

Kilis Merkez seçim sonuçları 2023 seçimleri kapsamında mercek altına alındı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları araştırılıyor. Öte yandan 28. Dönem milletvekillerini belirlemede etkili olan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti oy oranı verileri takip ediliyor. 2023 Seçim sonucu il il ve ilçe ilçe sorgulanmaya başladı. Kilis seçim sonuçları Merkez oy oranları bu sebeple gündemdeki yerini aldı. Peki, seçimi kim kazandı? İşte, YSK verileri ile 2023 Kilis Merkez seçim sonuçları ve oy oranları…

Kilis Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kilis Merkez seçim sonucu ve adayların oy oranları

Kilis Merkez seçim sonucu son dakika verileri ile takip ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ilde ikamet eden vatandaşlar ilçe ilçe araştırmalara başladı. Kilis Merkez seçim sonuçları 2023 verileri Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları üzerinde etkili oluyor. Öte yandan Meclis'te yer alacak 28. Dönem milletvekilleri AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı ile şekilleniyor. 14 Mayıs Pazar günü Türkiye Genel Seçimleri için sandık başına giden seçmenler "seçimi kim kazandı" sorusunun yanıtına odaklanmış durumda. İşte, 2023 Kilis Merkez seçim sonuçları ve oy oranları tablosu…

Kilis Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kilis Merkez seçim sonucu ve adayların oy oranları

KİLİS MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından sandıklar, YSK'nın seçim yasağını kaldırılması ardından paylaşılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Kilis Merkez Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Kilis Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kilis Merkez seçim sonucu ve adayların oy oranları

Kilis Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kilis Merkez seçim sonucu ve adayların oy oranları

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Kilis Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kilis Merkez seçim sonucu ve adayların oy oranları

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

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