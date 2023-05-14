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Haberler Fotohaber KİLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Kilis Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 20:23 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 20:23

KİLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Kilis Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Kilis seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Kilis ilimizde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan için Milletvekili seçimlerinde ise AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti için oy kullananlar tarafından merak ediliyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakının oy toplayacağı 2023 seçimlerinin oy oranlarını merak edenler 2023 Kilis Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte Kilis seçim sonuçları ve tüm detaylar.

KİLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Kilis Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta gerçekleştirilecek. Kilis ilimizde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan için Milletvekili seçimlerinde ise AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti için oy atanlar Kilis seçim sonuçları oy oranlarını öğrenmek isteyerek 2023 Kilis Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

KİLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023

2018 Kilis Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi oy oranları ve tüm detaylar şöyle;

KİLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Kilis Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Kilis Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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KİLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Kilis Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

  1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN
  2. MUHARREM İNCE (ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ)
  3. KEMAL KILIÇDAROĞLU
  4. SİNAN OĞAN
KİLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Kilis Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

AK PARTİ

1- AHMET SALİH DAL

2- FAZIL ARISOY

MHP

1- MUSTAFA DEMİR

2- FATİH KAYA

KİLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Kilis Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

CHP

1- MEHMET AKİF PERKER

2- MUSTAFA YAVUZ YEDİLİOĞLU

İYİ PARTİ

1- MUSTAFA ARAZ

2- MUSTAFA POLAT

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