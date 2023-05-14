KİLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Kilis Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Kilis seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Kilis ilimizde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan için Milletvekili seçimlerinde ise AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti için oy kullananlar tarafından merak ediliyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakının oy toplayacağı 2023 seçimlerinin oy oranlarını merak edenler 2023 Kilis Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte Kilis seçim sonuçları ve tüm detaylar.