KİLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Kilis Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta gerçekleştirilecek. Kilis ilimizde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan için Milletvekili seçimlerinde ise AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti için oy atanlar Kilis seçim sonuçları oy oranlarını öğrenmek isteyerek 2023 Kilis Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

KİLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023

2018 Kilis Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi oy oranları ve tüm detaylar şöyle;