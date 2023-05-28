Kırklareli seçim sonuçları 2023 son dakika açıklanıyor! Cumhurbaşkanlığı Kırklareli seçim sonuçları ve adayların oy oranları ile kim önde, seçimi kim kazandı?

Kırklareli seçim sonuçları oy kullanma işlenin bitmesinin hemen akabinde sorgulanıyor. 28 Mayıs Pazar sabahı sabahın erken saatlerinde başlayan oy kullanma işlemleri tamamlandı ve milyonlarca vatandaş oy pusulasında bulunan iki aday Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasından kendisini temsil etmesini istediği aday için ayrılan bölüme evet mührünü bastı ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 açıklanmasını bekliyor. Oy kullanma işleminin bitmesinin ardından, sandıklar açılmaya oylar sayılmaya başladı. Kırklareli'nde ikamet eden seçmenler "Kırklareli 2. Tur seçim sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? "sorusuna yanıt arıyor. YSK tarafından açıklanacak canlı oy sonuçları tüm ülkenin ve dünyanın gündeminde. Peki, 28 Mayıs Pazar Kırklareli seçimi kim kazandı, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? İşte, güncel veriler…