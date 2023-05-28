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Haberler Fotohaber Kırklareli seçim sonuçları 2023 son dakika açıklanıyor! Cumhurbaşkanlığı Kırklareli seçim sonuçları ve adayların oy oranları ile kim önde, seçimi kim kazandı?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 17:20

Kırklareli seçim sonuçları 2023 son dakika açıklanıyor! Cumhurbaşkanlığı Kırklareli seçim sonuçları ve adayların oy oranları ile kim önde, seçimi kim kazandı?

Kırklareli seçim sonuçları oy kullanma işlenin bitmesinin hemen akabinde sorgulanıyor. 28 Mayıs Pazar sabahı sabahın erken saatlerinde başlayan oy kullanma işlemleri tamamlandı ve milyonlarca vatandaş oy pusulasında bulunan iki aday Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasından kendisini temsil etmesini istediği aday için ayrılan bölüme evet mührünü bastı ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 açıklanmasını bekliyor. Oy kullanma işleminin bitmesinin ardından, sandıklar açılmaya oylar sayılmaya başladı. Kırklareli'nde ikamet eden seçmenler "Kırklareli 2. Tur seçim sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? "sorusuna yanıt arıyor. YSK tarafından açıklanacak canlı oy sonuçları tüm ülkenin ve dünyanın gündeminde. Peki, 28 Mayıs Pazar Kırklareli seçimi kim kazandı, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? İşte, güncel veriler…

Kırklareli seçim sonuçları 2023 son dakika açıklanıyor! Cumhurbaşkanlığı Kırklareli seçim sonuçları ve adayların oy oranları ile kim önde, seçimi kim kazandı?

Kırklareli seçim sonuçları canlı YSK verileri ile takip ediliyor. Milyonlarca vatandaş sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandıkların başına giderken şimdi ekran başında sonuçların açıklanmasını bekliyor. İkinci tur seçimlerinde ilk turda en fazla oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapıldı. En fazla oyu alan aday Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni dönem cumhurbaşkanı olacak.Bu bağlamda Kırklareli ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, oy sonuçları son dakika verileri ışığında sabah.com.tr üzerinden takip ediliyor. Peki, Kırklareli seçim sonuçları 2023 son durum ne, seçimi kim kazandı? İşte, Kırklareli 2. Tur seçim sonuçları ve adayların oy oranları….

Kırklareli seçim sonuçları 2023 son dakika açıklanıyor! Cumhurbaşkanlığı Kırklareli seçim sonuçları ve adayların oy oranları ile kim önde, seçimi kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta yapılan birinci tur seçimlerinde yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmış açılan sandık sayısı ve oy sonuçları o saatten sonra anbean açıklanmıştı. Bu seçimde de YSK tarafından gelen açıklama sonrası sonuçlar canlı olarak takip ediliyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Kırklareli seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak son dakika Cumhurbaşkanlığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Kırklareli seçim sonuçları 2023 son dakika açıklanıyor! Cumhurbaşkanlığı Kırklareli seçim sonuçları ve adayların oy oranları ile kim önde, seçimi kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KIRKLARELİ'NDE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

28 Mayıs'ta seçmen ikinci kez sandığa gitti. İk tur 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları kapsamında oy sayısaları araştırılıyor. Geçtiğimiz turda Kemal Kılıçdaroğlu 170 bin 348, Recep Tayyip Erdoğan 79 bin 824, Sinan Oğan 10 bin 575, adaylıktan çekilen Muharrem İnce 1.243 oy aldı. Oy oranları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: %65.02

Recep Tayyip Erdoğan: %30.47

Sinan Oğan: %4.04

Muharrem İnce: %0.47

Kırklareli seçim sonuçları 2023 son dakika açıklanıyor! Cumhurbaşkanlığı Kırklareli seçim sonuçları ve adayların oy oranları ile kim önde, seçimi kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KIRKLARELİ'NDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

14 Mayıs Milletvekili seçimleri kapsamında Millet İttifakı 2 milletvekili çıkarırken Cumhur İttifakı 1 milletvekili çıkardı. Diğer ittifaklardan Meclis'e giren isimler olmadı.

Sonuçlara göre Ak Parti %25.27, CHP %45.44, İYİ Parti %15.21, MHP %4.87, Yeşil Sol Parti %1.98, Yeniden Refah %0.68, Memleket Partisi %0.9 oy aldı.

Kırklareli seçim sonuçları 2023 son dakika açıklanıyor! Cumhurbaşkanlığı Kırklareli seçim sonuçları ve adayların oy oranları ile kim önde, seçimi kim kazandı?

KIRKLARELİ İLÇELERİ

Merkez

Babaeski

Demirköy

Kofçaz

Lüleburgaz

Pehlivanköy

Pınarhisar

Vize

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