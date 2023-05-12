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Haberler Fotohaber Kocaeli Başiskele seçim sonuçları! 2023 Başiskele seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:00

Kocaeli Başiskele seçim sonuçları! 2023 Başiskele seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde oy kullanan seçmenler, Başiskele seçim sonuçları ve oy oranlarına en hızlı nasıl ulaşacağını araştırıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bu ilçede oy kullanan seçmenler, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırma yapıyor. Kocaeli Başiskele seçim sonuçları ile Cumhurbaşkanlığı, 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları 14 Mayıs akşamı bu sayfada yer alacak, genel seçimi kim kazandı sorusu da böylece yanıt bulacak. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları için en hızlı ve anlık veriler sabah.com.tr'de.

Kocaeli Başiskele seçim sonuçları! 2023 Başiskele seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başiskele seçim sonuçları ekranı ile Kocaeli Başiskele ilçesindeki oy oranları ve adayların aldığı oy sayısına ulaşabilirsiniz. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile 28. Dönem milletvekili seçimleri 14 Mayıs'ta gerçekleştiriliyor. 81 ilde sandıklar kurulurken, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ikamet eden vatandaşlar Başiskele seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim kazandı sorularına yanıt arıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile ittifakların oy oranları; sandıklar açılır açılmaz sabah.com.tr'de yer alacak. İşte sabah.com.tr genel seçim sonucu sayfası ile canlı oy oranları.

Kocaeli Başiskele seçim sonuçları! 2023 Başiskele seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞİSKELE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kocaeli Başiskele seçim sonuçları sayfası; 14 Mayıs akşam saatlerinde sandıkların açılmasıyla beraber anlık olarak güncellenecek. Sabah.com.tr Başiskele seçim sonuçları sayfası ile ilçe genelinde oy kullanan seçmen sayısına, oy oranlarına ulaşabilirsiniz. Başiskele ilçesinde ve mahallelerinde en çok hangi adayın oy aldığını 2023 genel seçim sonuçları ekranı aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre; oy kullanma işlemi bittikten sonra saat 18:00'e kadar seçime ilişkin haber yayını yapılamayacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak ve sandıklar açıldıktan hemen sonra seçim sonuçları yayınlanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Başiskele Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Kocaeli Başiskele seçim sonuçları! 2023 Başiskele seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞİSKELE'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK tarafından yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' ifadelerine yer verildi. Başiskele'de oy kullanacak bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa giderek oyunu kullanması gerekiyor. Oy kullanma saatini kaçıran vatandaşlar oylarını kullanamıyor.

Kocaeli Başiskele seçim sonuçları! 2023 Başiskele seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞİSKELE MAHALLELERİ

Aksığın Mahallesi

Altınkent Mahallesi

Atakent Mahallesi

Aydınkent Mahallesi

Barbaros Mahallesi

Camidüzü Mahallesi

Damlar Mahallesi

Doğantepe Mahallesi

Döngel Mahallesi

Fatih Mahallesi

Havuzlubahçe Mahallesi

Karadenizliler Mahallesi

Karşıyaka Mahallesi

Kazandere Mahallesi

Kılıçarslan Mahallesi

Körfez Mahallesi

Kullar Tepecik Mahallesi

Kullar Yakacık Mahallesi

Mahmutpaşa Mahallesi

Mehmetağa Mahallesi

Ovacık Mahallesi

Paşadağ Mahallesi

Sahil Mahallesi

Sepetlipınar Mahallesi

Serdar Mahallesi

Serindere Mahallesi

Servetiye Cami Mahallesi

Servetiye Karşı Mahallesi

Seymen Mahallesi

Şehitekrem Mahallesi

Tepecik Mahallesi

Vezirçiftliği Mahallesi

Yaylacık Mahallesi

Yeniköy Merkez Mahallesi

Yeşilkent Mahallesi

Yeşilyurt Mahallesi

Yuvacık Yakacık Mahallesi

Kocaeli Başiskele seçim sonuçları! 2023 Başiskele seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

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