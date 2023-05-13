Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:27

Konya Ereğli seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri Ereğli seçim sonucu ve partilerle ittifakların oy oranları

Ereğli seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye'de 81 ilde toplam 64 milyon 113 bin 941 vatandaş oy kullanma hakkına sahip olacak. Konya Ereğli seçim sonucu, 110.339 seçmenin yer aldığı 337 sandığın açılmasıyla birlikte belli olacak. YSK Cumhurbaşkanı adaylarını onayladı ve seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Ak Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin oy oranları dışında Ereğli seçim sonuçları 2023 ekranında Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın oyları da sıklıkla araştırılacak. Peki, Ereğli'de seçimi kim kazandı? İşte 14 Mayıs 2023 Ereğli parti ve ittifakların oy oranları