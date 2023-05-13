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Haberler Fotohaber Konya Ereğli seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri Ereğli seçim sonucu ve partilerle ittifakların oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:27

Konya Ereğli seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri Ereğli seçim sonucu ve partilerle ittifakların oy oranları

Ereğli seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye'de 81 ilde toplam 64 milyon 113 bin 941 vatandaş oy kullanma hakkına sahip olacak. Konya Ereğli seçim sonucu, 110.339 seçmenin yer aldığı 337 sandığın açılmasıyla birlikte belli olacak. YSK Cumhurbaşkanı adaylarını onayladı ve seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Ak Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin oy oranları dışında Ereğli seçim sonuçları 2023 ekranında Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın oyları da sıklıkla araştırılacak. Peki, Ereğli'de seçimi kim kazandı? İşte 14 Mayıs 2023 Ereğli parti ve ittifakların oy oranları

Konya Ereğli seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri Ereğli seçim sonucu ve partilerle ittifakların oy oranları

Konya Ereğli seçim sonuçları ve ittifakların oy oranları gündemdeki yerini alıyor. Özellikle Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranları araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye yeni cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Cumhurbaşkanı adayları ise Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl d'hondt sistemi dolayısıyla Ak Parti Konya'dan 10, MHP ve CHP 2, İyi Parti de 1 milletvekili çıkarabildi. İşte Konya Ereğli seçim sonucu son dakika bilgileri

Konya Ereğli seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri Ereğli seçim sonucu ve partilerle ittifakların oy oranları

EREĞLİ'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Konya Ereğli seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Konya Ereğli seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri Ereğli seçim sonucu ve partilerle ittifakların oy oranları

KONYA EREĞLİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ereğli seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Konya Ereğli seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri Ereğli seçim sonucu ve partilerle ittifakların oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Konya Ereğli seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri Ereğli seçim sonucu ve partilerle ittifakların oy oranları

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