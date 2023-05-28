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Haberler Fotohaber Konya Ereğli seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Konya Ereğli seçim sonucu oy oranları sabah.com.tr’de!
Giriş Tarihi: 28.05.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 07:02

Konya Ereğli seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Konya Ereğli seçim sonucu oy oranları sabah.com.tr’de!

Konya Ereğli seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası vatandaşlar tarafından aratılıyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde adaylar salt çoğunluk sağlayamadığı için cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. %49.52 oy alan Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile %44.88 oy oranına sahip Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak. Çıkacak sonuçlar ile birlikte 13. Cumhurbaşkanı belirli olacak. Ereğli Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anbean sabah.com.tr seçim sayfasında yer alacak. İşte Ereğli seçim sonuçları

Konya Ereğli seçim sonuçları ve oy oranları || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Ereğli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ereğli seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları hakkında araştırmalar, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri oy verme işlemi başlamasıyla birlikte başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda yarışacak ve sandığın iradesiyle birlikte kazanan 13. Cumhurbaşkanı olacak. Peki, Ereğli seçimi kim kazandı? İşte Konya Ereğli seçim sonucu 28 Mayıs 2023 hakkında son dakika haberi

Konya Ereğli seçim sonuçları ve oy oranları || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Ereğli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

EREĞLİ'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Konya Ereğli seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Konya Ereğli seçim sonuçları ve oy oranları || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Ereğli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KONYA EREĞLİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ereğli seçim sonuçları 28 Mayıs 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Konya Ereğli seçim sonuçları için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları anbean takip etmek için linke tıklayabilirsiniz.

Konya Ereğli seçim sonuçları ve oy oranları || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Ereğli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan (2. turda desteğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkladı)

Muharrem İnce (çekildi)

Konya Ereğli seçim sonuçları ve oy oranları || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Ereğli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 MAYIS 2023 KONYA EREĞLİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %54.15

Kemal Kılıçdaroğlu: %38.38

Sinan Oğan: %6.93

Muharrem İnce: %0.54

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