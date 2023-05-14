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Haberler Fotohaber Konya milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Konya Milletvekili adayları tam listesi
Giriş Tarihi: 14.05.2023 18:54 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 18:54

Konya milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Konya Milletvekili adayları tam listesi

Konya milletvekili adayları 2023 isim listesi araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Türkiye Genel Seçimleri sonrası seçmenler il il milletvekili adaylarını incelemeye başladı. Özellikle Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık altıncı şehri olan Konya milletvekili aday listesi gündemdeki yerini aldı. Şehir genelinde toplam 15 milletvekili çıkacak olup Meclis'te yer alacak isimler oy dağılımına göre belli olacak. İşte, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Konya Milletvekili adayları tam listesi…

Konya milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Konya Milletvekili adayları tam listesi

Konya milletvekili adayları AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti listeleri araştırılıyor. Milyonlarca seçmen, 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için sandık başına giderek oy kullandı. 14 Mayıs Pazar günü düzenlenen Türkiye Genel Seçimleri sonrası yeni dönemde Meclis'te yer alacak isimler belli olacak. Bu seçim aynı zamanda koltuk sayısını artırmak isteyen siyasi partiler için de oldukça önem arz ediyor. Yaşadıkları illerde aday gösterilen isimleri merak eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. 28. Dönem Konya milletvekili aday listesi isim isim gündemdeki yerini aldı. İşte, Yüksek Seçim Kurulu YSK ile Konya milletvekili adayları 2023 tam liste…

Konya milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Konya Milletvekili adayları tam listesi

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye'nin 81 ilinde kullanılan oyların sayımı gerçekleşiyor. Tek tek müşahitlerin kontrolünde sayılan oylar tutanaklar ile YSK'ya bildiriliyor. YSK, oy sayım işlemi sona erdiğinde itirazlara açık olmak üzere resmi olmayan sonuçları açıklıyor. Resmi olmayan seçim sonuçlarının 00.00'a kadar açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Konya milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Konya Milletvekili adayları tam listesi

Konya'da 15 milletvekili çıkarılacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili aday listesi şöyle:

Konya milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Konya Milletvekili adayları tam listesi

AK Parti Konya milletvekili adayları

1 TAHİR AKYÜREK YÜKSEK AVUKAT

2 ORHAN ERDEM YÜKSEK İŞ İNSANI

3 SELMAN ÖZBOYACI YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ

4 MERYEM GÖKA YÜKSEK BİYOLOG

5 ABDULLAH AĞRALI YÜKSEK DOKTOR

6 MEHMET BAYKAN YÜKSEK GENEL MÜDÜR-KAMU

7 ZİYA ALTUNYALDIZ YÜKSEK AVUKAT

8 LATİF SELVİ YÜKSEK MEMUR SENDİKASI GENEL SEKRETERİ

9 MUSTAFA HAKAN ÖZER YÜKSEK GENEL MÜDÜR

10 FARUK ÖZÇELİK YÜKSEK MÜSTEŞAR

11 BURHANETTİN SEVENCAN YÜKSEK AVUKAT

12 SAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ YÜKSEK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

13 ERCAN USLU YÜKSEK MAKİNE MÜHENDİSİ

14 HÜMEYRA SAÇKESEN YÜKSEK YÖNETİCİ-REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER

15 MUHAMMED ZEREN YÜKSEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)

Konya milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Konya Milletvekili adayları tam listesi

CHP Konya milletvekili adayları

1 BARIŞ BEKTAŞ YÜKSEK AVUKAT

2 HASAN EKİCİ YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

3 GENÇOSMAN KİLLİK YÜKSEK AVUKAT

4 ÖMER ÜNAL YÜKSEK EKONOMİST

5 HALİL ERCAN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM ÖĞRETMEN - MAKİNA MÜHENDİSİ

6 KAMİL BÜLBÜL OKUYUCU YÜKSEK TARIM VE HAYVANCILIK

7 GALİP POLAT YÜKSEK EMEKLI

8 AYŞE ALKIM GÖKÇE ORTA HUKUK ÖĞRENCİSİ

9 MÜRSEL AYRANCI YÜKSEK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

10 EZGİ BİLGE ARSLAN YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ

11 ŞERİFE TUNÇ YÜKSEK EMEKLİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ

12 MEHMET PİRZADE YÜKSEK HARİTA KADASTRO MÜHENDİSİ

13 DURSUN KAPLAN YÜKSEK MİMAR

14 RIDVAN ŞENYURT YÜKSEK ECZACI

15 TEVFİK FİKRET İVGEN YÜKSEK AVUKAT

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