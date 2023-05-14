Konya milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Konya Milletvekili adayları tam listesi

Konya milletvekili adayları 2023 isim listesi araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Türkiye Genel Seçimleri sonrası seçmenler il il milletvekili adaylarını incelemeye başladı. Özellikle Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık altıncı şehri olan Konya milletvekili aday listesi gündemdeki yerini aldı. Şehir genelinde toplam 15 milletvekili çıkacak olup Meclis'te yer alacak isimler oy dağılımına göre belli olacak. İşte, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Konya Milletvekili adayları tam listesi…