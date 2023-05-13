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Haberler Fotohaber Kozluk seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Batman Kozluk seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 13:38

Kozluk seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Batman Kozluk seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları

Kozluk seçim sonuçları 2023 hakkında araştırmalar başlıyor. Batman'ın yüksek nüfuslu ilçeleri arasında yer alan Kozluk, Batman'da çıkacak milletvekili sayısını etkileyecek. 2023 Cumhurbaşkanı adayları arasında Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan, ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan, Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi adayı Muharrem İnce yer alıyor. Batman'da geçtiğimiz seçimlerde İyi Parti, CHP ve MHP MV çıkaramazken, Ak Parti 1 aday çıkarabilmişti. Peki, Kozluk seçim sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte Batman Kozluk seçim sonucu ile oy oranları

Kozluk seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Batman Kozluk seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları

Batman Kozluk'ta vatandaşlar sandığa gidiyor. 155 sandıkta toplam 37 bin 483 kişi Kozluk'ta sandığa gidecek. Batman'da toplam 5 milletvekili çıkmaktadır. Batman'ın en yüksek nüfuslu ilçeleri olmasından ötürü Kozluk seçim sonucu ve oy oranları, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın çıkaracağı MV sayılarını etkileyecek. Geçtiğimiz seçimde Ak Parti Batman'dan 1 MV çıkarırken, MHP, İyi Parti ve CHP herhangi bir milletvekili çıkaramadı. İşte Batman Kozluk seçim sonucu 2023 ve oy oranları

Kozluk seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Batman Kozluk seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları

Kozluk Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

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Kozluk seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Batman Kozluk seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları

Batman Kozluk Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Batman Kozluk seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean öğrenebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Kozluk seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Batman Kozluk seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları

Kozluk seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Batman Kozluk seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

2. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

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