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Haberler Fotohaber Küçükçekmece seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Küçükçekmece seçim sonucu ve partiler ile ittifakların oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:44

Küçükçekmece seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Küçükçekmece seçim sonucu ve partiler ile ittifakların oy oranları

Küçükçekmece seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalar devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidecek ve 65 milyon kişi oy kullanacak. Vatandaşlar 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanını seçecek. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Küçükçekmece seçim sonucu üzerinden vatandaşlar Ak Parti, CHP, MHP ve İyi Parti oy oranlarını araştırıyor. Cumhur İttifakı 2018'de olduğu gibi ortak adayını Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlerken, Millet İttifakı çoklu aday değil tek aday çıkartmış durumda. İşte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Küçükçekmece seçim sonuçları 2023

Küçükçekmece seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Küçükçekmece seçim sonucu ve partiler ile ittifakların oy oranları

İstanbul 3. Bölgede yer alan ve toplamda 572 bin 402 seçmenin bulunduğu Küçükçekmece seçim sonuçları araştırılmakta. 2018 seçimlerinde Ak Parti 3. bölgede 15, MHP 3, CHP 9 ve İyi Parti 3 milletvekilini meclise gönderdi. Seçmenler pusulada Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylarını görecek. Peki, Küçükçekmece'de seçimi kim kazandı? İşte Küçükçekmece seçim sonucu 2023 ve oy oranları

Küçükçekmece seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Küçükçekmece seçim sonucu ve partiler ile ittifakların oy oranları

KÜÇÜKÇEKMECE'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçimi anbean takip edebilirsiniz.

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Küçükçekmece seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Küçükçekmece seçim sonucu ve partiler ile ittifakların oy oranları

Küçükçekmece seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Küçükçekmece seçim sonucu ve partiler ile ittifakların oy oranları

KÜÇÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Küçükçekmece seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Küçükçekmece seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Küçükçekmece seçim sonucu ve partiler ile ittifakların oy oranları

KÜÇÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI 2018

Ak Parti: %38.51

CHP: %27.79

HDP: %13.37

İYİ Parti: %9.68

MHP: %8.83

SP: %1.3

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