Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:44

Küçükçekmece seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Küçükçekmece seçim sonucu ve partiler ile ittifakların oy oranları

Küçükçekmece seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalar devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidecek ve 65 milyon kişi oy kullanacak. Vatandaşlar 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanını seçecek. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Küçükçekmece seçim sonucu üzerinden vatandaşlar Ak Parti, CHP, MHP ve İyi Parti oy oranlarını araştırıyor. Cumhur İttifakı 2018'de olduğu gibi ortak adayını Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlerken, Millet İttifakı çoklu aday değil tek aday çıkartmış durumda. İşte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Küçükçekmece seçim sonuçları 2023