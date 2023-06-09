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Haberler Fotohaber KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2023 || Diyanet dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tatili 2023 ne zaman, kaç gün, 9 güne uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 09.06.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 08:34

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2023 || Diyanet dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tatili 2023 ne zaman, kaç gün, 9 güne uzatıldı mı?

Kurban tatili kaç gün 2023, 9 gün mü, ne zaman başlıyor sorusu yanıt arıyor. Yılın ikinci dini bayramı bu ayın sonunda başlayacak ve Müslümanlar bu mübarek günlerde ibadetlerini yerine getirecek. Bu noktada kurban bayramı tatili kaç gün oldu sorusuna son dakika yanıtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimi ile Kurban Bayramı'nın ne zaman ve hangi güne denk geldiği belli oldu. Peki, kurban bayramı tatili ne zaman 2023, ayın kaçında? Kurban bayramı tatili 9 gün mü? İşte detaylar

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2023 || Diyanet dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tatili 2023 ne zaman, kaç gün, 9 güne uzatıldı mı?

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, ne zaman idrak edilecek soruları yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni dönemin ilk kabine toplantısı sonrası kurban kaç gün tatil sorusuna yanıt verirken, iç turizmin bu dönemde yüz güldüreceğini dile getirdi. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2023 || Diyanet dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tatili 2023 ne zaman, kaç gün, 9 güne uzatıldı mı?

KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimi ile Kurban Bayramı'nın ne zaman ve hangi güne denk geldiği belli oldu.

Takvime göre Kurban Bayramı, bu yıl 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü olacak.

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2023 || Diyanet dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tatili 2023 ne zaman, kaç gün, 9 güne uzatıldı mı?

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2023 || Diyanet dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tatili 2023 ne zaman, kaç gün, 9 güne uzatıldı mı?

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2023 || Diyanet dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tatili 2023 ne zaman, kaç gün, 9 güne uzatıldı mı?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2023?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı tatil süresi ile ilgili sevindiren haber geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran 2023 Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası alınan bayram tatili kararını kamuoyu ile paylaştı.

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