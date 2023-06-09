KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2023 || Diyanet dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tatili 2023 ne zaman, kaç gün, 9 güne uzatıldı mı?

Kurban tatili kaç gün 2023, 9 gün mü, ne zaman başlıyor sorusu yanıt arıyor. Yılın ikinci dini bayramı bu ayın sonunda başlayacak ve Müslümanlar bu mübarek günlerde ibadetlerini yerine getirecek. Bu noktada kurban bayramı tatili kaç gün oldu sorusuna son dakika yanıtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimi ile Kurban Bayramı'nın ne zaman ve hangi güne denk geldiği belli oldu. Peki, kurban bayramı tatili ne zaman 2023, ayın kaçında? Kurban bayramı tatili 9 gün mü? İşte detaylar