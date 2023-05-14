Kütahya seçim sonuçları 2023 | Kütahya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

Kütahya seçim sonuçları ve adayların oy oranları, YSK tarafından yayınlanan istatistikler ışığında yanıt buluyor. Sandıklardan çıkan oyların dağılımını merak eden vatandaşlar, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları araştırması ile "2023 genel seçimleri kim kazandı" sorusunun yanıtını inceliyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonucu kazanan aday merak edilirken, Kütahya seçim sonuçları ışığında bu ilde kaç kişinin hangi partiye oy verdiği inceleniyor. 2018 yılı genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın %71.5 oy oranı ile öne geçtiği şehirde Muharrem İnce %16.5; Meral Akşener %10.1 oranında oy almıştı. İşte; AK Parti CHP MHP İYİ Parti milletvekili adayları ve oy oranları.