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Haberler Fotohaber Kütahya seçim sonuçları 2023 | Kütahya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:06

Kütahya seçim sonuçları 2023 | Kütahya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

Kütahya seçim sonuçları ve adayların oy oranları, YSK tarafından yayınlanan istatistikler ışığında yanıt buluyor. Sandıklardan çıkan oyların dağılımını merak eden vatandaşlar, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları araştırması ile "2023 genel seçimleri kim kazandı" sorusunun yanıtını inceliyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonucu kazanan aday merak edilirken, Kütahya seçim sonuçları ışığında bu ilde kaç kişinin hangi partiye oy verdiği inceleniyor. 2018 yılı genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın %71.5 oy oranı ile öne geçtiği şehirde Muharrem İnce %16.5; Meral Akşener %10.1 oranında oy almıştı. İşte; AK Parti CHP MHP İYİ Parti milletvekili adayları ve oy oranları.

Kütahya seçim sonuçları 2023 | Kütahya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, genel seçimler için sandıklara akın ediyor. İkamet ettiği ilde ya da memleketinde en çok hangi adayın oy aldığını merak eden vatandaşlar ise Kütahya seçim sonuçları sayfası üzerinden adayların oy oranları hakkında inceleme yapıyor. Pek çok seçmen, 14 Mayıs akşamı saat 21:00'den sonra ilan edilecek olan seçim sonucu hakkında AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı hakkında araştırmalara başladı. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın oy oranları ile Kütahya seçim sonuçları sabah.com.tr'de.

Kütahya seçim sonuçları 2023 | Kütahya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kütahya seçim sonuçları, saat 21:00'de YSK'dan gelen ilk açıklamalarla birlikte sabah.com.tr seçim sonuçları ekranında yer alacak.

YSK konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' demişti. Açıklamaya göre 18.00 ile 21.00 saatleri arasında da YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak ve sandıklar açıldıkça seçim sonuçları yayınlanacak.

Kütahya seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan hemen sonra açıklanacak.

Kütahya Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Kütahya seçim sonuçları 2023 | Kütahya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

2018 yılı genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın %71.5 oy oranı ile öne geçtiği şehirde Muharrem İnce %16.5; Meral Akşener %10.1 oranında oy almıştı. 2018 Kütahya seçim sonuçları şöyle;

Kütahya seçim sonuçları 2023 | Kütahya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

KÜTAHYA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN - %71.5

MUHARREM İNCE - %16.5

MERAL AKŞENER - %10.1

TEMEL KARAMOLLAOĞLU - %1.3

SELAHATTİN DEMİRTAŞ - %0.3

DOĞU PERİNÇEK - %0.2

Kütahya seçim sonuçları 2023 | Kütahya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları

KÜTAHYA 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %73.3

Millet İttifakı: %25.1

Ak Parti: %54.8

MHP: %18.5

CHP: %12.7

İYİ PARTİ: %10.6

Saadet Partisi: %1.8

Diğer: %1.7

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