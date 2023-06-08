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Haberler Fotohaber LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları 2023 meb.gov.tr’de erişime açılacak!
Giriş Tarihi: 08.06.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 09:20

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları 2023 meb.gov.tr’de erişime açılacak!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi bir şekilde 4 Haziran tarihinde iki oturumla yapıldı. Sınavdan sonra sorular ve cevaplar yayımlandı. Öğrenciler ve ebeveynleri, "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 8. sınıfların katılım sağladığı sınav için Milli Eğitim Bakanlığı, sonuç tarihini duyurdu. LGS sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak ve öğrenciler aldığı puanları öğrenebilecek. Peki, LGS sonuçları 2023 ne zaman açıklanır, kaç gün kaldı? İşte detaylar

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları 2023 meb.gov.tr’de erişime açılacak!

LGS sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr üzerinden erişim öğrencilere sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi bir şekilde 4 Haziran tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sistemi için sadece sonuç ve tercihler kaldı. Vatandaşlar, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusuna yanıt aramakta. İşte LGS sonuçları hakkında detaylar

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları 2023 meb.gov.tr’de erişime açılacak!

2023 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS merkezî sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları 2023 meb.gov.tr’de erişime açılacak!

LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Sınava katılım sağlayan öğrenciler, www.meb.gov.tr adresinden sözel ve sayısal kitapçıkları görüntüleyebiliyor.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları 2023 meb.gov.tr’de erişime açılacak!

LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları 2023 meb.gov.tr’de erişime açılacak!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sene LGS sınavı 5 Haziran 2022 tarihinde yapılırken tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. Tercih dönemine ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

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