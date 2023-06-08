Giriş Tarihi: 08.06.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 09:20

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları 2023 meb.gov.tr’de erişime açılacak!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi bir şekilde 4 Haziran tarihinde iki oturumla yapıldı. Sınavdan sonra sorular ve cevaplar yayımlandı. Öğrenciler ve ebeveynleri, "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 8. sınıfların katılım sağladığı sınav için Milli Eğitim Bakanlığı, sonuç tarihini duyurdu. LGS sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak ve öğrenciler aldığı puanları öğrenebilecek. Peki, LGS sonuçları 2023 ne zaman açıklanır, kaç gün kaldı? İşte detaylar