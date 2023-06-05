Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi görevlerde bulundu?

Mahinur Özdemir Göktaş hayatı ve kariyeri ile gündemde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 3 Haziran 2023 tarihinde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni kamuoyu ile paylaştı. Yeni kabine listesine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Mahinur Özdemir Göktaş getirildi. Bu gelişme sonrası yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, hangi görevlerde bulundu soruları yanıt aramaya başladı. Göktaş, Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atadığı ilk kadın büyükelçidir. Peki, Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte yaşamı ve biyografisi…