Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi görevlerde bulundu?
Giriş Tarihi: 05.06.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 11:05

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi görevlerde bulundu?

Mahinur Özdemir Göktaş hayatı ve kariyeri ile gündemde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 3 Haziran 2023 tarihinde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni kamuoyu ile paylaştı. Yeni kabine listesine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Mahinur Özdemir Göktaş getirildi. Bu gelişme sonrası yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, hangi görevlerde bulundu soruları yanıt aramaya başladı. Göktaş, Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atadığı ilk kadın büyükelçidir. Peki, Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte yaşamı ve biyografisi…

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi görevlerde bulundu?

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, hangi görevlerde bulundu soruları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 3 Haziran Cumartesi günü Çankaya Köşkü'nde yeni kabine listesini açıkladı. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Bu gelişme sonrası milyonlarca vatandaş Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, evli mi sorularına yanıt aramaya başladı. Göktaş, 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. İşte, Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaşamı ve kariyeri…

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi görevlerde bulundu?

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

7 Kasım 1982 tarihinde Brüksel'de dünyaya gelen Mahinur Özdemir Göktaş, Konya ve Emirdağ asıllı göçmen bir Türk ailesinin Belçika'daki üçüncü nesil fertlerindendir.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Universite Libre de Bruxelles Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesinde tamamlayan Göktaş, 2009'da Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak Brüksel Parlamentosuna seçildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi görevlerde bulundu?

2019'a kadar Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği görevlerini sürdüren Göktaş, siyasi kariyeri boyunca kadın istihdamı, kadın girişimciliği, kadına karşı şiddet ve fırsat eşitliği konularında hem Brüksel parlamentosunda hem de sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yaptı.

Ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadelede aktif rol üstlenen Göktaş, 2015'te 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi ve görevini bağımsız milletvekili olarak sürdürdü.

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi görevlerde bulundu?

Belçika'da yaptığı çalışmalardan dolayı 2019'da Kral Leopold Devlet Nişanı'na layık görülen Göktaş, 2020'de Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atadığı ilk kadın büyükelçidir.

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi görevlerde bulundu?

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Mahinur Özdemir Göktaş, evli ve 2 çocuk annesidir.

2019'dan bu yana İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Komisyonu üyeliği görevlerini sürdüren Göktaş, ana dilleri Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra İngilizce, Felemenkçe ve Latince bilmektedir.

SON DAKİKA