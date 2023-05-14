Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:49

Maltepe seçim sonuçları 2023 sabah.com.tr'de! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Maltepe seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Maltepe seçim sonuçları ve oy oranları vatandaşlar tarafından aratılıyor. 398 bin 47 seçmenin oy kullanacağı İstanbul ilçesi 1. bölgede bulunuyor. 1'inci bölgede 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı 17, Millet İttifakı 14 ve HDP 4 milletvekilini meclise göndermişti. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. En yüksek seçmen sayısına sahip ilçeler arasında yer alan Maltepe seçim sonucu, Ak Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP partileri için araştırılmakta. İşte Maltepe seçim sonucu 2023 hakkında detaylar