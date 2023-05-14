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Haberler Fotohaber Maltepe seçim sonuçları 2023 sabah.com.tr'de! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Maltepe seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:49

Maltepe seçim sonuçları 2023 sabah.com.tr'de! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Maltepe seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Maltepe seçim sonuçları ve oy oranları vatandaşlar tarafından aratılıyor. 398 bin 47 seçmenin oy kullanacağı İstanbul ilçesi 1. bölgede bulunuyor. 1'inci bölgede 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı 17, Millet İttifakı 14 ve HDP 4 milletvekilini meclise göndermişti. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. En yüksek seçmen sayısına sahip ilçeler arasında yer alan Maltepe seçim sonucu, Ak Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP partileri için araştırılmakta. İşte Maltepe seçim sonucu 2023 hakkında detaylar

Maltepe seçim sonuçları 2023 sabah.com.tr’de! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Maltepe seçim sonucu ve oy oranları

Maltepe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim kazandı soruları yanıt aramakta. Toplamda 35 milletvekilinin çıktığı İstanbul 1'inci bölgede Maltepe seçim sonuçları Ak Parti, MHP, CHP ve İyi Parti'nin milletvekili sayılarını önemli şekilde etkileyecek. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu Cumhur İttifakı'nın, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'nın Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını onayladı. İşte Maltepe seçim sonucu ve oy oranları 2023

Maltepe seçim sonuçları 2023 sabah.com.tr’de! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Maltepe seçim sonucu ve oy oranları

MALTEPE'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçimi anbean takip edebilirsiniz.

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Maltepe seçim sonuçları 2023 sabah.com.tr’de! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Maltepe seçim sonucu ve oy oranları

Maltepe seçim sonuçları 2023 sabah.com.tr’de! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Maltepe seçim sonucu ve oy oranları

MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Maltepe seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Maltepe seçim sonuçları 2023 sabah.com.tr’de! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Maltepe seçim sonucu ve oy oranları

MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI 2018

CHP: %37.61

Ak Parti: %34.33

HDP: %10.25

İYİ Parti: %9.22

MHP: %6.85

SP: %1.22

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