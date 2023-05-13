Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:28

Manisa Akhisar seçim sonuçları! 2023 Akhisar seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akhisar seçim sonuçları için araştırma yapan seçmenler sabah.com.tr seçim sonuçları sayfasını ziyaret ediyor. Manisa'nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Akhisar ve mahallelerinde oy kullanan vatandaşlar, genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, Akhisar'da kim kazandı gibi sorulara yanıt arıyor. Manisa Akhisar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ve partilerin oy oranları bu ilçede hangi adayın yüzde kaç oy aldığını merak edenler tarafından inceleniyor. İşte Akhisar seçim sonuçları 2023 verileri ile genel seçim sonucu verilerini görüntüleyeceğiniz ekran...