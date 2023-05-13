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Haberler Fotohaber Manisa Akhisar seçim sonuçları! 2023 Akhisar seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:28

Manisa Akhisar seçim sonuçları! 2023 Akhisar seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akhisar seçim sonuçları için araştırma yapan seçmenler sabah.com.tr seçim sonuçları sayfasını ziyaret ediyor. Manisa'nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Akhisar ve mahallelerinde oy kullanan vatandaşlar, genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, Akhisar'da kim kazandı gibi sorulara yanıt arıyor. Manisa Akhisar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ve partilerin oy oranları bu ilçede hangi adayın yüzde kaç oy aldığını merak edenler tarafından inceleniyor. İşte Akhisar seçim sonuçları 2023 verileri ile genel seçim sonucu verilerini görüntüleyeceğiniz ekran...

Manisa Akhisar seçim sonuçları! 2023 Akhisar seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akhisar, 110 köyüyle Türkiye'nin en yüksek nüfuslu ilçeleri arasında yer alıyor. Bu ilçede ikamet edip genel seçimlerde oy kullanan vatandaşlar, Akhisar seçim sonuçları verileriyle genel seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları YSK'nın duyurusuyla birlikte canlı olarak kamuoyuna sunulacak. Detaylar anbean sabah.com.tr Manisa Akhisar seçim sonuçları sayfasına eklenecek. İşte Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ekranı ve oy oranları.

Manisa Akhisar seçim sonuçları! 2023 Akhisar seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

AKHİSAR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs'ta saat 17:00'de oy verme süreci tamamlanacak. Akşam saatlerinde sandıklar açıldığı andan itibaren sayılan her sandıkla birlikte sayfamız güncellenecek ve partilerin oy oranları anbean vatandaşların bilgisine sunulacak. Sabah.com.tr Akhisar seçim sonuçları sayfası ile YSK'dan alınan anlık veriler doğrultusunda ilçe genelinde oy kullanan seçmen sayısına ve partilerin oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Akhisar Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Manisa Akhisar seçim sonuçları! 2023 Akhisar seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

AKHİSAR'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK, "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' şeklinde oy verme saatlerini duyurdu. Akhisar'da oy kullanacak vatandaşların da bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa giderek oyunu kullanması gerekiyor.

Manisa Akhisar seçim sonuçları! 2023 Akhisar seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

OKUMA YAZMA BİLMEYENLER NASIL OY KULLANIR?

YSK okuma yazma bilmeyen vatandaşların nasıl oy kullanacağına ilişkin açıklamada bulundu. YSK'nın açıklamasına göre okuma yazma bilmeyen seçmene oy kullanma esnasında başka biri yardım edemeyecek. Sandığın bulunduğu kabine seçmen tek başına girecek ve her seçmen oyunu tek başına kullanacak.

Sandık kurulu başkanı, okuma yazma bilmeyen seçmenin yardım istemesi halinde kendisine oy kullanma sürecini anlatabilecek.

Manisa Akhisar seçim sonuçları! 2023 Akhisar seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

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