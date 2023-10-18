Merkez Bankası Faiz Kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 TCMB Ekim ayı PPK Faiz Kararı toplantısı...

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye'de yaşayan ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası'nın Ekim ayı için alacağı faiz kararını merak ediyor. Yatırımcılar, ekonomistler faiz karraı beklentisini araştırıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? 2023 Ekim ayı Merkez Bankası PPK Toplantı tarihi e zaman? İşte, ayrıntıları...