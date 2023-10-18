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Haberler Fotohaber Merkez Bankası Faiz Kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 TCMB Ekim ayı PPK Faiz Kararı toplantısı...
Giriş Tarihi: 18.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 12:30

Merkez Bankası Faiz Kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 TCMB Ekim ayı PPK Faiz Kararı toplantısı...

2023 Ekim ayı Merkez Bankası PPK Toplantı tarihi araştırılıyor. Merkez Bankası Faiz Kararı ne zaman açıklanacak, merak konusu oldu. Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler, Merkez Bankası'nın alacğı faiz kararını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? 2023 Ekim ayı Merkez Bankası PPK Toplantı tarihi ne zaman, saat kaçta? İşte, son dakika gelişmeleri...

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? 2023 Ekim ayı Merkez Bankası PPK Toplantı tarihi belli oldu!

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye'de yaşayan ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası'nın Ekim ayı için alacağı faiz kararını merak ediyor. Yatırımcılar, ekonomistler faiz karraı beklentisini araştırıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? 2023 Ekim ayı Merkez Bankası PPK Toplantı tarihi e zaman? İşte, ayrıntıları...

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? 2023 Ekim ayı Merkez Bankası PPK Toplantı tarihi belli oldu!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu ekim ayı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

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Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? 2023 Ekim ayı Merkez Bankası PPK Toplantı tarihi belli oldu!

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası'nda görev değişiminin ardından gelecek beşinci faiz kararı merak konusu oldu. İlk dört kararda olduğu gibi ekim kararında da artış bekleniyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? 2023 Ekim ayı Merkez Bankası PPK Toplantı tarihi belli oldu!

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? 2023 Ekim ayı Merkez Bankası PPK Toplantı tarihi belli oldu!
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