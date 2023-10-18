Giriş Tarihi: 18.10.2023 12:30
Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
12:30
Merkez Bankası Faiz Kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 TCMB Ekim ayı PPK Faiz Kararı toplantısı...
2023 Ekim ayı Merkez Bankası PPK Toplantı tarihi araştırılıyor. Merkez Bankası Faiz Kararı ne zaman açıklanacak, merak konusu oldu. Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler, Merkez Bankası'nın alacğı faiz kararını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? 2023 Ekim ayı Merkez Bankası PPK Toplantı tarihi ne zaman, saat kaçta? İşte, son dakika gelişmeleri...