Muş Malazgirt seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Muş Malazgirt seçim sonucu ve oy oranları listesi

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

Kabine girerken cep telefonunuzu sandık görevlilerine teslim edin:

Kabine girerken cep telefonu, fotoğraf makinesi ve benzeri görüntü kaydedici cihazlarınızı dışarıda bırakmanız gerekmektedir. Oy kullanırken kabinlerde çekim yapmak, fotoğraf ve video çekerek bunları dağıtmak yasaktır. Bu sebeple, cep telefonu ve benzeri eşyalarınızı, oy verme işleminiz bittiğinde geri almak üzere sandık kuruluna teslim etmelisiniz.

Oy pusulasında mühür dışında işaret koymayın ve mührü taşırmayın:

Oy pusulasında tercih ettiğiniz aday için ayrılan bölümün dışına taşırmayacak şekilde "TERCİH" veya "EVET" mührünü basın. Oy pusulasının hiçbir yerine imza atmayın, işaret koymayın. Zarfın içine oy pusulasından başka bir şey koymayın.

Ayrıca cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili seçimi için verilen iki ayrı oy pusulasını tek zarfa koyarak sandığa atın.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Oy kullanıp zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imza atın.