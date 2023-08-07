Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı iddialarını yanıtladı: O iş bitti...

CHP'de seçimlerin ardından sular durulmadı. Yenilginin sebebi olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa baskıları arttı. İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim şart' diyerek kazan kaldırdı. Genel Başkan olmak için Kılıçdaroğlu'na karşı gizli darbe toplantıları bile planladı…