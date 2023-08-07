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Haberler Fotohaber Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı iddialarını yanıtladı: O iş bitti...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 17:22 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 17:22

Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı iddialarını yanıtladı: O iş bitti...

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim krizi hız kesmeden devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu bir zamanlar oğlum dediği ancak şimdilerde koltuk kavgası yaşadığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdi. Yerel seçimlerde İmamoğlu'nun yerine başka bir ismi aday göstereceği iddia edildi... O ismin de CHP'li Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu söylentileri gün geçtikçe güçlendi... İBB adaylığı hakkındaki iddialar karşısında ilk kez konuşan Sarıgül, her zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu söyledi. 'Vefalı adamımdır' diyerek Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderen Mustafa Sarıgül, İBB Başkanlığı için şunları söyledi: Ben bir kere o makama aday oldum...

Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı iddialarını yanıtladı: O iş bitti...

CHP'de seçimlerin ardından sular durulmadı. Yenilginin sebebi olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa baskıları arttı. İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim şart' diyerek kazan kaldırdı. Genel Başkan olmak için Kılıçdaroğlu'na karşı gizli darbe toplantıları bile planladı…

Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı iddialarını yanıtladı: O iş bitti...

29 Mayıs'tan beri krizin bitmediği partide, Kemalciler ve Ekremciler arasında büyük kavga başladı.

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Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı iddialarını yanıtladı: O iş bitti...

Koltuğunu korumak için hamleler yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aralarındaki koltuk savaşı nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdiği hatta İBB Başkanlığına aday göstermeyeceği iddiaları ortaya atıldı.

Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı iddialarını yanıtladı: O iş bitti...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı adaylığına Mustafa Sarıgül'ü göstereceği söylentileri hızla yayıldı.

Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı iddialarını yanıtladı: O iş bitti...

Hatta seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren gazeteci Fatih Altaylı, Mustafa Sarıgül'ün İBB Başkanlığına, oğlu Emir Sarıgül'ün CHP'nin İstanbul Eyüpsultan ilçesine, eski eşi Aylin Kotil'in ise İstanbul'un Şişli ilçesinden belediye başkan adayı olacağını yazdı…

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