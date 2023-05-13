Ordu Altınordu seçim sonuçları! 2023 Altınordu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ORDU ALTINORDU SEÇİM SONUÇLARI 2023 OY ORANLARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileri saat 18.00 itibarıyla kamuoyu ile paylaşılmaya başlıyor. Saat 21.00 sonrası tüm medyaya yayın izni verilmesi bekleniyor. Bu saat öncesinde de YSK seçim yasaklarını kaldırabilir.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Altınordu Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.