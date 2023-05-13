Ordu Altınordu seçim sonuçları! 2023 Altınordu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ordu Altınordu seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu kapsamında değerlendiriliyor. İl ve ilçelerde araştırmalar sürüyor. Toplamda 6 milletvekilinin çıkacağı ilin Altınordu ilçesinde 92 mahalle bulunuyor. Merkez ilçeleri arasında yer alan Ordu Altınordu seçim sonuçları Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile takip ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi) ve Sinan Oğan oy oranı seçim sonucunu belirliyor. İşte, Ordu Altınordu seçim sonuçları 2023…