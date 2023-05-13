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Haberler Fotohaber Ordu Altınordu seçim sonuçları! 2023 Altınordu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:52

Ordu Altınordu seçim sonuçları! 2023 Altınordu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ordu Altınordu seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu kapsamında değerlendiriliyor. İl ve ilçelerde araştırmalar sürüyor. Toplamda 6 milletvekilinin çıkacağı ilin Altınordu ilçesinde 92 mahalle bulunuyor. Merkez ilçeleri arasında yer alan Ordu Altınordu seçim sonuçları Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile takip ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi) ve Sinan Oğan oy oranı seçim sonucunu belirliyor. İşte, Ordu Altınordu seçim sonuçları 2023…

Ordu Altınordu seçim sonuçları! 2023 Altınordu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ordu Altınordu seçim sonucu gündemdeki yerini aldı. Karadeniz Bölgesi illeri arasında yer alan Ordu'da merkez ilçeler arasında yer alan Altınordu'da yaşayanlar araştırmalara hız kazandırdı. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları YSK son dakika verileri ile takip ediliyor. Ordu Altınordu seçim sonuçları 2023 oy oranı canlı ve anlık verilerle inceleniyor. Seçimi kim kazandı sorusunda etkili olacak il ve ilçe merkezleri araştırılıyor. İşte, Ordu seçim sonuçları Altınordu oy yüzdeleri…

Ordu Altınordu seçim sonuçları! 2023 Altınordu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ORDU ALTINORDU SEÇİM SONUÇLARI 2023 OY ORANLARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileri saat 18.00 itibarıyla kamuoyu ile paylaşılmaya başlıyor. Saat 21.00 sonrası tüm medyaya yayın izni verilmesi bekleniyor. Bu saat öncesinde de YSK seçim yasaklarını kaldırabilir.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Altınordu Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Ordu Altınordu seçim sonuçları! 2023 Altınordu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ordu Altınordu seçim sonuçları! 2023 Altınordu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

AK Parti Ordu Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP Ordu Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP Ordu Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İyi Parti Ordu Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

Ordu Altınordu seçim sonuçları! 2023 Altınordu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ORDU ALTINORDU 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %54.41

Muharrem İnce: %35.82

Meral Akşener: %8.56

Temel Karamollaoğlu: %0.74

Selahattin Demirtaş: %0.27

Doğu Perinçek: %0.19

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