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Haberler Fotohaber Ordu seçim sonuçları 2023: Ordu 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Ordu seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de olacak!
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:16

Ordu seçim sonuçları 2023: Ordu 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Ordu seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de olacak!

Ordu seçim sonucu hakkında araştırmalar vatandaşların gündemindeki yerini aldı. 14 Mayıs 2023 günü 81 ilde milyonlar sandığa gidip oylarını kullanacaklar. İlk turda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50 oy oranı bulunmadığı takdirde 28 Mayıs'ta seçim ikinci tura kalacak. CHP, İyi Parti, AK Parti, MHP ve diğer partiler YSK'ya Ordu milletvekili adaylarını sundu. Sandıklar açılıp sayılmasıyla birlikte Ordu seçim sonuçları 2023 sıklıkla aratılan sorular arasında yer alacak. 2018'de Cumhur İttifakı 4, Millet İttifakı 2 milletvekili çıkarmıştı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem ince kesin Cumhurbaşkanı adayları olarak YSK tarafından onaylandı. Peki, Ordu'da seçimleri kim kazandı? İşte 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Ordu seçim sonuçları…

Ordu seçim sonuçları 2023: Ordu 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Ordu seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr’de olacak!

28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Ordu seçim sonuçları hakkında araştırmalar yanıt aramakta. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem ince Cumhurbaşkanlığı adayları olarak YSK tarafından onaylandı ve vatandaşlar pusulada bu dört ismi görecek. 2018'de Ak Parti %48.8 ile en çok oy alan parti olurken, ilden 3 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı, geçtiğimiz seçimde 6 milletvekilin tamamına sahip oldu. Peki, Ordu seçimi kim kazandı 2023? İşte Ordu seçim sonuçları son dakika detayları

Ordu seçim sonuçları 2023: Ordu 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Ordu seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr’de olacak!

ORDU'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

Seçim sonuçları hakkında detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

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Ordu seçim sonuçları 2023: Ordu 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Ordu seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr’de olacak!

Ordu seçim sonuçları 2023: Ordu 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Ordu seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr’de olacak!

ORDU SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

Ordu seçim sonuçları 2023 hakkında detaylı bilgi almak için linke tıklayabilirsiniz.

Ordu seçim sonuçları 2023: Ordu 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Ordu seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr’de olacak!

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Muharrem İnce

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