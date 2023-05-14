Ordu seçim sonuçları 2023: Ordu 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Ordu seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr’de olacak!

28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Ordu seçim sonuçları hakkında araştırmalar yanıt aramakta. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem ince Cumhurbaşkanlığı adayları olarak YSK tarafından onaylandı ve vatandaşlar pusulada bu dört ismi görecek. 2018'de Ak Parti %48.8 ile en çok oy alan parti olurken, ilden 3 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı, geçtiğimiz seçimde 6 milletvekilin tamamına sahip oldu. Peki, Ordu seçimi kim kazandı 2023? İşte Ordu seçim sonuçları son dakika detayları