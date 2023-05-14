Ordu seçim sonuçları 2023: Ordu 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Ordu seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr’de olacak!

Ordu seçim sonucu hakkında araştırmalar vatandaşların gündemindeki yerini aldı. 14 Mayıs 2023 günü 81 ilde milyonlar sandığa gidip oylarını kullanacaklar. İlk turda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50 oy oranı bulunmadığı takdirde 28 Mayıs'ta seçim ikinci tura kalacak. CHP, İyi Parti, AK Parti, MHP ve diğer partiler YSK'ya Ordu milletvekili adaylarını sundu. Sandıklar açılıp sayılmasıyla birlikte Ordu seçim sonuçları 2023 sıklıkla aratılan sorular arasında yer alacak. 2018'de Cumhur İttifakı 4, Millet İttifakı 2 milletvekili çıkarmıştı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem ince kesin Cumhurbaşkanı adayları olarak YSK tarafından onaylandı. Peki, Ordu'da seçimleri kim kazandı? İşte 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Ordu seçim sonuçları…