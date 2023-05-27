Ordu seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi ve Ordu seçim sonuçları ile adayların oy oranları

28 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye'de yurttaşlar tekrardan oy kullanmak için sandığa gidecek. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığında 50 + 1'i herhangi bir aday bulamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Millet sandığa gidip Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu arasından birini 13. Cumhurbaşkanı olarak seçecek. Bu noktada Ordu'da seçimi kim kazandı ve Ordu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları gündemdeki yerini koruyacak. Sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları öğrenilebilir. İşte Ordu seçim sonucu ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler