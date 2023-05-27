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Haberler Fotohaber Ordu seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi ve Ordu seçim sonuçları ile adayların oy oranları
Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:12 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:14

Ordu seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi ve Ordu seçim sonuçları ile adayların oy oranları

28 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye'de yurttaşlar tekrardan oy kullanmak için sandığa gidecek. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığında 50 + 1'i herhangi bir aday bulamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Millet sandığa gidip Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu arasından birini 13. Cumhurbaşkanı olarak seçecek. Bu noktada Ordu'da seçimi kim kazandı ve Ordu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları gündemdeki yerini koruyacak. Sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları öğrenilebilir. İşte Ordu seçim sonucu ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler

Ordu seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi ve Ordu seçim sonuçları ile adayların oy oranları

Ordu seçim sonuçları araştırılıyor. 14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çehresi belli olurken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların oy çokluğunu alamaması sebebiyle ikinci tura kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan seçimlerde ikinci tura kalırken, seçim 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak ve seçmen 14 Mayıs'ta oy kullandığı sandıkta tekrardan oyunu kullanacak. İşte Ordu Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu hakkında detaylar

Ordu seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi ve Ordu seçim sonuçları ile adayların oy oranları

ORDU OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

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Ordu seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi ve Ordu seçim sonuçları ile adayların oy oranları

28 MAYIS 2023 ORDU 2. TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ordu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Ordu 2. tur sonuçları hakkında detaylı verileri görmek için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları için linke tıklayınız.

Ordu seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi ve Ordu seçim sonuçları ile adayların oy oranları

14 MAYIS 2023 ORDU SEÇİM SONUÇLARI

Karadeniz'in en büyük nüfusları arasında yer alan Ordu ilinde seçimler tamamlandı. 14 Mayıs 2023 tarihinde Ordu halkı Cumhurbaşkanlığı pusulasında %62.16 oyla Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. İkinci sıradaysa oyların %32.45'ini alan Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise oyların %4.81'ini aldı.

Ordu seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi ve Ordu seçim sonuçları ile adayların oy oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %62.16

Kemal Kılıçdaroğlu: %32.45

Sinan Oğan: %4.81

Muharrem İnce: %0.59

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