Ordu seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi ve Ordu seçim sonuçları ile adayların oy oranları

ORDU OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.