Giriş Tarihi: 28.09.2023 20:46
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
16:50
Organize İşler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Organize İşler oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?
Organize İşler konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan film Türk sinema tarihinin en sevilen komedi yapımları arasında yer alıyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Demet Akbağ gibi isimlerin yer aldığı filmin müzikleri Ozan Çolakoğlu imzası taşıyor. Bu noktada, "Organize İşler oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?" sorusu yanıt arıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan yapmıştı. İşte, Organize İşler konusu ve oyuncuları