Organize İşler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Organize İşler oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?

ORGANİZE İŞLER FİLM KONUSU

İstanbul'da oto hırsızlığı yapmakta olan bir çetenin reisi bir kovalamaca sırasında intihar etmek üzere olan birinin evine sığınır. Hayatını kurtardığına inandığı bu kişiye iş vermek ve hırsızlığa teşvik etmek ister. Yaptığının büyük bir hata olduğunu kısa sürede anlayacaktır.