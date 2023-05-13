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Haberler Fotohaber Osmaniye Düziçi seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Düziçi seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:18

Osmaniye Düziçi seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Düziçi seçim sonucu ve oy oranları

Osmaniye Düziçi seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından yapılıyor. Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğu ilde Millet İttifakı'ndan CHP, 2018 seçimlerinde 1 oy çıkartabilmişti. Oy çokluğuna sahip Ak Parti 2, onu takip eden MHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde vatandaşlar partilerin ve ittifakların Düziçi seçim sonuçları 2023 hakkında araştırmalara başladı. Peki, Düziçi seçim sonucu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

Osmaniye Düziçi seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Düziçi seçim sonucu ve oy oranları

195 sandıkta toplam 59 bin 683 vatandaşın oy kullanma hakkına sahip olduğu Düziçi seçim sonuçları ve oy oranları araştırılıyor. Osmaniye'de toplam 4 milletvekili çıkarken, Düziçi seçim sonucu Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın çıkaracağı MV sayılarını etkileyecek. Geçtiğimiz seçimde Ak Parti Osmaniye'den 2 MV çıkarırken, MHP ve CHP 1'er vekil çıkarabilmişti. Öte yandan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. İşte Osmaniye Düziçi seçim sonucu ve oy oranları

Osmaniye Düziçi seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Düziçi seçim sonucu ve oy oranları

Düziçi Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

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Osmaniye Düziçi seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Düziçi seçim sonucu ve oy oranları

Osmaniye Düziçi Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Osmaniye Düziçi seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean öğrenebilirsiniz.

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Osmaniye Düziçi seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Düziçi seçim sonucu ve oy oranları

Osmaniye Düziçi seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Düziçi seçim sonucu ve oy oranları

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

2. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

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