Osmaniye Düziçi seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Düziçi seçim sonucu ve oy oranları

Osmaniye Düziçi seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından yapılıyor. Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğu ilde Millet İttifakı'ndan CHP, 2018 seçimlerinde 1 oy çıkartabilmişti. Oy çokluğuna sahip Ak Parti 2, onu takip eden MHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde vatandaşlar partilerin ve ittifakların Düziçi seçim sonuçları 2023 hakkında araştırmalara başladı. Peki, Düziçi seçim sonucu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar