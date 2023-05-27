Pendik 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri İstanbul Pendik seçim sonuçları ve oy oranları

Giriş Tarihi: 27.05.2023 23:19 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 23:30

İstanbul'un en yüksek nüfuslu ilçeleri arasında yer alan Pendik'te seçimi kim kazandı, hangi aday sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Pendik'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %53.44 oy ile Pendik'te en yüksek oyu alırken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu %40.74 aldı. Sinan Oğan 28 Mayıs 2023 seçimlerinde, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklarken, Muharrem İnce seçimden birkaç gün önce çekildiğini açıkladı. İşte Pendik seçim sonucu ve oy oranı