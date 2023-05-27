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Haberler Fotohaber Pendik 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri İstanbul Pendik seçim sonuçları ve oy oranları
Giriş Tarihi: 27.05.2023 23:19 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 23:30

Pendik 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri İstanbul Pendik seçim sonuçları ve oy oranları

İstanbul'un en yüksek nüfuslu ilçeleri arasında yer alan Pendik'te seçimi kim kazandı, hangi aday sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Pendik'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %53.44 oy ile Pendik'te en yüksek oyu alırken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu %40.74 aldı. Sinan Oğan 28 Mayıs 2023 seçimlerinde, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklarken, Muharrem İnce seçimden birkaç gün önce çekildiğini açıkladı. İşte Pendik seçim sonucu ve oy oranı

Pendik 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri İstanbul Pendik seçim sonuçları ve oy oranları

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Pendik seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları araştırılıyor. Milletvekili seçimleri sona erirken, cumhurbaşkanlığında adaylardan herhangi biri salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçimler ikinci tura kaldı. Pendik seçim sonucu hakkında detaylı bilgiler anbean sabah.com.tr seçim sayfasında yer alacak. Vatandaşlar sandığa gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasından birine oy atacak. İşte konu hakkında detaylar

Pendik 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri İstanbul Pendik seçim sonuçları ve oy oranları

PENDİK'TE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

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Pendik 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri İstanbul Pendik seçim sonuçları ve oy oranları

PENDİK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Pendik seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Pendik seçim sonuçları için linke tıklayınız.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları için linke tıklayınız.

Pendik 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri İstanbul Pendik seçim sonuçları ve oy oranları

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Pendik 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri İstanbul Pendik seçim sonuçları ve oy oranları

PENDİK HANGİ SEÇİM BÖLGESİNDE?

Pendik İstanbul 1. bölgede yer almaktadır. İşte İstanbul seçim bölgeleri:

İstanbul 1. seçim bölgesi (Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar)

İstanbul 2. seçim bölgesi (Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu)

İstanbul 3. seçim bölgesi (Arnavutköy, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri)

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