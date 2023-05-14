Pendik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Pendik seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları

Türkiye 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandığa gidecek. Toplamda 546 bin 979 kişi Pendik'te oy kullanma hakkına sahip durumda. Oy kullanacak vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'dan birini Cumhurbaşkanı olarak seçecek. Pendik seçim sonucu ve oy oranları bu noktada hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı adayları için araştırılmakta. Peki, Pendik'te kim kazandı? İşte Pendik seçim sonuçları 2023