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Haberler Fotohaber Pendik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Pendik seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:49

Pendik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Pendik seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Pendik seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yer alacak ve vatandaşlar pusulada bu dört ismi görecek. Pendik seçim sonucu üzerinden vatandaşlar Ak Parti, CHP, MHP ve İyi Parti oy oranlarını öğrenmek istiyor. Pendik'te toplam 546 bin 979 kişi oy kullanmak için sandığa gidecek. Peki, Pendik'te seçimi kim kazandı? İşte Pendik seçim sonuçları 2023 hakkında son dakika bilgileri

Pendik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Pendik seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları

Türkiye 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandığa gidecek. Toplamda 546 bin 979 kişi Pendik'te oy kullanma hakkına sahip durumda. Oy kullanacak vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'dan birini Cumhurbaşkanı olarak seçecek. Pendik seçim sonucu ve oy oranları bu noktada hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı adayları için araştırılmakta. Peki, Pendik'te kim kazandı? İşte Pendik seçim sonuçları 2023

Pendik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Pendik seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları

PENDİK'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçimi anbean takip edebilirsiniz.

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Pendik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Pendik seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları

Pendik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Pendik seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları

PENDİK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Pendik seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Pendik seçim sonuçları 2023 için linke tıklayabilirsiniz.

Pendik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Pendik seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları

PENDİK SEÇİM SONUÇLARI 2018

Ak Parti: %48.37

CHP: %22.25

MHP: %11.06

HDP: %8.1

İYİ Parti: %7.96

SP: %1.78

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