Pendik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Pendik seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Pendik seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yer alacak ve vatandaşlar pusulada bu dört ismi görecek. Pendik seçim sonucu üzerinden vatandaşlar Ak Parti, CHP, MHP ve İyi Parti oy oranlarını öğrenmek istiyor. Pendik'te toplam 546 bin 979 kişi oy kullanmak için sandığa gidecek. Peki, Pendik'te seçimi kim kazandı? İşte Pendik seçim sonuçları 2023 hakkında son dakika bilgileri