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'un tahliyesinden ilk görüntüler

Giriş Tarihi: 12.10.2018 18:41 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 18:50
Rahip Brunson'un tahliyesinden ilk görüntüler

FETÖ ve PKK ile bağlantılı olduğu ve ajanlık yaptığı nedeniyle tutuklanan ABD'li 'un davasında karar çıktı.

Rahip Brunson'un tahliyesinden ilk görüntüler

ABD'li Brunson 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Brunson'un ev hapsi cezası ve yurt dışı yasağı kaldırıldı.

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Rahip Brunson'un tahliyesinden ilk görüntüler

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Rahip Brunson'un tahliyesinden ilk görüntüler

Hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı.

Rahip Brunson'un tahliyesinden ilk görüntüler

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı.

Rahip Brunson'un tahliyesinden ilk görüntüler

Heyet, Brunson'a TCK'nın 220/7 maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verirken, hükümle birlikte sanığın ev hapsi ve yurt dışı yasağını kaldırdı.

Rahip Brunson'un tahliyesinden ilk görüntüler

Brunson adliyeden zırhlı araçlarla çıkarıldı.

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