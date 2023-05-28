Giriş Tarihi: 28.05.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 07:10

Sakarya Adapazarı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Sakarya Adapazarı seçim sonucu oy oranları sabah.com.tr’de!

Sakarya Adapazarı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası vatandaşlar tarafından aratılıyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde adaylar salt çoğunluk sağlayamadığı için cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. %49.52 oy alan Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile %44.88 oy oranına sahip Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak. Çıkacak sonuçlar ile birlikte 13. Cumhurbaşkanı belirli olacak. Adapazarı Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anbean sabah.com.tr seçim sayfasında yer alacak. İşte Adapazarı seçim sonuçları