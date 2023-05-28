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Haberler Fotohaber Sakarya Akyazı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Sakarya Akyazı seçim sonucu oy oranları sabah.com.tr’de!
Giriş Tarihi: 28.05.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 07:20

Sakarya Akyazı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Sakarya Akyazı seçim sonucu oy oranları sabah.com.tr’de!

Sakarya Akyazı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası vatandaşlar tarafından aratılıyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde adaylar salt çoğunluk sağlayamadığı için cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. %49.52 oy alan Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile %44.88 oy oranına sahip Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak. Çıkacak sonuçlar ile birlikte 13. Cumhurbaşkanı belirli olacak. Akyazı Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anbean sabah.com.tr seçim sayfasında yer alacak. İşte Akyazı seçim sonuçları

Sakarya Akyazı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Akyazı seçim sonucu ve oy oranları

Akyazı seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları hakkında araştırmalar, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri oy verme işlemi başlamasıyla birlikte başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda yarışacak ve sandığın iradesiyle birlikte kazanan 13. Cumhurbaşkanı olacak. Peki, Akyazı seçimi kim kazandı? İşte Sakarya Akyazı seçim sonucu 28 Mayıs 2023 hakkında son dakika haberi

Sakarya Akyazı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Akyazı seçim sonucu ve oy oranları

AKYAZI'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Sakarya Akyazı seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Sakarya Akyazı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Akyazı seçim sonucu ve oy oranları

SAKARYA AKYAZI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akyazı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Sakarya Akyazı seçim sonuçları için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları anbean takip etmek için linke tıklayabilirsiniz.

Sakarya Akyazı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Akyazı seçim sonucu ve oy oranları

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Sakarya Akyazı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Akyazı seçim sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan (2. turda desteğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkladı)

Muharrem İnce (çekildi)

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