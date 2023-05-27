Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Sakarya 2. tur seçim sonucu ve oy oranları

28 Mayıs 2023 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında araştırmalar başladı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin yarıştığı turda kazanan çıkmazken, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı adayları ikinci turda vatandaşın pusulada göreceği isimler arasındaki yerini alıyor. Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları bu sebeple gündemdeki yerini koruyor. İşte konu hakkında detaylar