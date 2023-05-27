Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Sakarya 2. tur seçim sonucu ve oy oranları

Sakarya seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları gündemdeki yerini alıyor. İlk Turda Sakarya'da Ak Parti 5; MHP, İyi Parti ve CHP 1 milletvekili çıkarmıştı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy çoğunluğu sağlanamadığı için yurttaş ikinci tur için sandıklara gidiyor. Cumhur İttifakı ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırken, Muharrem İnce ve Sinan Oğan pusulada yer alamayacak. İşte Sakarya 2. tur seçim sonuçları hakkında detaylar