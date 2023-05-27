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Haberler Fotohaber Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Sakarya 2. tur seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:25

Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Sakarya 2. tur seçim sonucu ve oy oranları

Sakarya seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları gündemdeki yerini alıyor. İlk Turda Sakarya'da Ak Parti 5; MHP, İyi Parti ve CHP 1 milletvekili çıkarmıştı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy çoğunluğu sağlanamadığı için yurttaş ikinci tur için sandıklara gidiyor. Cumhur İttifakı ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırken, Muharrem İnce ve Sinan Oğan pusulada yer alamayacak. İşte Sakarya 2. tur seçim sonuçları hakkında detaylar

Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Sakarya 2. tur seçim sonucu ve oy oranları

28 Mayıs 2023 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında araştırmalar başladı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin yarıştığı turda kazanan çıkmazken, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı adayları ikinci turda vatandaşın pusulada göreceği isimler arasındaki yerini alıyor. Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları bu sebeple gündemdeki yerini koruyor. İşte konu hakkında detaylar

Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Sakarya 2. tur seçim sonucu ve oy oranları

SAKARYA OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

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Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Sakarya 2. tur seçim sonucu ve oy oranları

28 MAYIS SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Sakarya 2. tur sonuçları hakkında detaylı verileri görmek için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları için linke tıklayınız.

Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Sakarya 2. tur seçim sonucu ve oy oranları

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Sakarya 2. tur seçim sonucu ve oy oranları

14 MAYIS 2023 SAKARYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Toplamda 706 bin 97 geçerli oyun sayıldığı, Batı Karadeniz'de bulunan Sakarya 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın %64.75'lik üstünlüğü göze çarpıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı %27.87'lik oy oranı ile takip ederken, Sinan Oğan oyların yüzde 6.95'ini almış durumda.

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