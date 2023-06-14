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Haberler Fotohaber DEPREM SON DAKİKA: Samsun deprem ile sallandı! 14 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Samsun'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 15:51

DEPREM SON DAKİKA: Samsun deprem ile sallandı! 14 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Samsun'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Samsun deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Karadeniz merkezli bir deprem meydana geldi. Samsun açıklarında yaşanan deprem, yerin 8.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası az önce Samsun'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 14 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Samsun deprem son dakika gelişmeleri...

SAMSUN DEPREM SON DAKİKA: Karadeniz sallandı! 14 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Samsun’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika haberine göre, Karadeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Samsun açıkları olarak kayıtlara geçen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Afet bölgesi başta olmak üzere fay hattında bulunan illerde yaşanan her sarsıntı paniğe neden oluyor. Ülke genelinde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken Samsun depremi korkuttu. Bu noktada az önce Samsun'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 14 Haziran 2023 Samsun deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

SAMSUN DEPREM SON DAKİKA: Karadeniz sallandı! 14 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Samsun’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: SAMSUN'DA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan verilerine göre, Karadeniz'de saat 13:54'te korkutan bir deprem meydana geldi.

Samsun açıklarında yaşanan sarsıntının büyüklüğü 3,4 olarak ölçüldü. Yerin 8,1 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

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SAMSUN DEPREM SON DAKİKA: Karadeniz sallandı! 14 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Samsun’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) https://

14.06.2023

13:54:00 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 8.1 km

SAMSUN DEPREM SON DAKİKA: Karadeniz sallandı! 14 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Samsun’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise Karadeniz'de meydana gelen depremin merkez üssünün Samsun ili Çarşamba ilçesi olduğunu açıkladı.

Büyüklüğü 3,3 olarak kayıtara geçen sarsıntı, yerin 11,72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SAMSUN DEPREM SON DAKİKA: Karadeniz sallandı! 14 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Samsun’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Yer: Karadeniz - [81.32 km] Çarşamba (Samsun)

Tarih: 2023-06-14

Saat: 13:53:58

Derinlik: 11.72

Büyüklük: 3.3

SON DAKİKA