DEPREM SON DAKİKA: Samsun deprem ile sallandı! 14 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Samsun'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Samsun deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Karadeniz merkezli bir deprem meydana geldi. Samsun açıklarında yaşanan deprem, yerin 8.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası az önce Samsun'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 14 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Samsun deprem son dakika gelişmeleri...