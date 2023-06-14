DEPREM SON DAKİKA: Samsun deprem ile sallandı! 14 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Samsun'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Son dakika haberine göre, Karadeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Samsun açıkları olarak kayıtlara geçen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Afet bölgesi başta olmak üzere fay hattında bulunan illerde yaşanan her sarsıntı paniğe neden oluyor. Ülke genelinde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken Samsun depremi korkuttu. Bu noktada az önce Samsun'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 14 Haziran 2023 Samsun deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...