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Haberler Fotohaber Samsun seçim sonuçları 2023 ve oy oranları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Samsun seçim sonucu ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:21

Samsun seçim sonuçları 2023 ve oy oranları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Samsun seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine gidiyor. Her 5 yılda bir yapılan seçimlerin sonuncusu 2018 Haziran'da yapılmış; Samsun seçimi sonucunda Millet İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan %66.6 oy oranıyla ilde galip gelmişti. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı toplam 3 vekil çıkarabilirken; Cumhur ittifakı 7 vekil ile ipi göğüsledi. Ak Parti 6, CHP 2, MHP ve İYİ Parti 1 vekil kazanabildi. Karadeniz'in en çok milletvekili çıkaran şehirleri arasında yer alan Samsun seçim sonuçları 2023, gündemdeki yerini alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Peki, Samsun'da seçimleri kim kazandı? İşte Samsun seçim sonuçları 2023 ve oy oranları

Samsun seçim sonuçları 2023 ve oy oranları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Samsun seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Samsun seçim sonuçları 2023 hakkında araştırmalar şimdiden başladı. Vatandaşlar 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullanacak ve daha sonra Anadolu Ajansı'nın vereceği veriler sonucu Samsun'da seçimi kim kazandı sorusuna yanıt arayacaklar. Son seçimde Cumhur İttifakı Millet İttifakı'na ezici bir üstünlük sağlarken, 4 Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan belirlendi. İşte Samsun seçim sonucu ve AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin oy oranları 2023

Samsun seçim sonuçları 2023 ve oy oranları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Samsun seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

SAMSUN'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Samsun seçim sonuçları 2023 hakkında ayrıntılı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

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Samsun seçim sonuçları 2023 ve oy oranları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Samsun seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

Samsun seçim sonuçları 2023 ve oy oranları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Samsun seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Samsun seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Samsun seçim sonuçları 2023 hakkında detaylı bilgi almak için linke tıklayabilirsiniz.

Samsun seçim sonuçları 2023 ve oy oranları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Samsun seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

SAMSUN İLÇELERİ

19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü, Yakakent

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