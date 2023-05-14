Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:21

Samsun seçim sonuçları 2023 ve oy oranları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Samsun seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine gidiyor. Her 5 yılda bir yapılan seçimlerin sonuncusu 2018 Haziran'da yapılmış; Samsun seçimi sonucunda Millet İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan %66.6 oy oranıyla ilde galip gelmişti. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı toplam 3 vekil çıkarabilirken; Cumhur ittifakı 7 vekil ile ipi göğüsledi. Ak Parti 6, CHP 2, MHP ve İYİ Parti 1 vekil kazanabildi. Karadeniz'in en çok milletvekili çıkaran şehirleri arasında yer alan Samsun seçim sonuçları 2023, gündemdeki yerini alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Peki, Samsun'da seçimleri kim kazandı? İşte Samsun seçim sonuçları 2023 ve oy oranları