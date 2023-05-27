Giriş Tarihi: 27.05.2023 23:36 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 23:38

Sancaktepe seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 seçimi Sancaktepe seçimi kim kazandı, hangi aday önde?

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sancaktepe seçim sonuçları hakkında araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde ikinci tura kaldı. Sandığın iradesi sonucu 13. Cumhurbaşkanı belli olacak. Sancaktepe seçim sonuçları canlı ve anlık bir şekilde sabah.com.tr'de yer alacak. Sancaktepe Cumhurbaşkanlığı oy sonuçları ile hangi adayın önde olduğu gündemin ana maddeleri arasında yer aldı. Peki, Sancaktepe seçimi kim kazandı? İşte detaylar