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Haberler Fotohaber Sancaktepe seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 seçimi Sancaktepe seçimi kim kazandı, hangi aday önde?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 23:36 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 23:38

Sancaktepe seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 seçimi Sancaktepe seçimi kim kazandı, hangi aday önde?

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sancaktepe seçim sonuçları hakkında araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde ikinci tura kaldı. Sandığın iradesi sonucu 13. Cumhurbaşkanı belli olacak. Sancaktepe seçim sonuçları canlı ve anlık bir şekilde sabah.com.tr'de yer alacak. Sancaktepe Cumhurbaşkanlığı oy sonuçları ile hangi adayın önde olduğu gündemin ana maddeleri arasında yer aldı. Peki, Sancaktepe seçimi kim kazandı? İşte detaylar

Sancaktepe seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 seçimi Sancaktepe seçimi kim kazandı, hangi aday önde?

Sancaktepe oy sonuçları 28 Mayıs 2023'teki gündemdeki yerini alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimlerinde seçmenin pusulada göreceği iki isim arasında yer alıyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 4 adaydan hiçbiri salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçimler ikinci tura kalmış durumda. Sancaktepe oy sonuçları canlı olarak sabah.com.tr'de yer alacak. Peki, Sancaktepe seçimi kim kazandı? İşte konu hakkında detaylr

Sancaktepe seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 seçimi Sancaktepe seçimi kim kazandı, hangi aday önde?

SANCAKTEPE'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

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Sancaktepe seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 seçimi Sancaktepe seçimi kim kazandı, hangi aday önde?

SANCAKTEPE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sancaktepe seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Sancaktepe seçim sonuçları için linke tıklayınız.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları için linke tıklayınız.

Sancaktepe seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 seçimi Sancaktepe seçimi kim kazandı, hangi aday önde?

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Sancaktepe seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 seçimi Sancaktepe seçimi kim kazandı, hangi aday önde?

SANCAKTEPE HANGİ SEÇİM BÖLGESİNDE?

Sancaktepe İstanbul 1. bölgede yer almaktadır. İşte İstanbul seçim bölgeleri:

İstanbul 1. seçim bölgesi (Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar)

İstanbul 2. seçim bölgesi (Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu)

İstanbul 3. seçim bölgesi (Arnavutköy, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri)

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