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Haberler Fotohaber Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Şanlıurfa Akçakale Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 16:48

Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Şanlıurfa Akçakale Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Akçakale seçim sonuçları sorgulanıyor. Sabah 08.00 itibari ile yurt genelinde sandık başına giden vatandaşlar cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilleri seçimi için oy kullandılar. Oy pusulasında sırasıyla Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi), Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından tercih ettiği aday için ayrılan bölüme EVET mührünü bastı. Toplam 14 milletvekilini meclise gönderecek olan Şanlıurfa'da Akçakale seçim sonuçları Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile merak ediliyor. 21.00'dan sonra yayınların serbest olmasıyla Akçakale'de oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden canlı bir şekilde takip ediyor. Peki, 2023 Akçakale seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Akçakale 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Şanlıurfa Akçakale Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Şanlıurfa Akçakale seçim sonucu gündemdeki yerini koruyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da merkez ilçeler arasında yer alan Akçakale'de yaşayan seçmenler seçim sonuçlarını merak ediyorlar. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl ekileceği YSK verileri geldikçe belli olacak. Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları 2023 oy oranı canlı ve anlık verilerle inceleniyor ve sabah.com.tr aracılığıyla anlık olarak takip edilebiliyor. Oy kullanmak için sandığa giden milyonlarca vatandaş "seçimi kim kazandı?" sorguluyor. Peki, 2023 Akçakale seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları Akçakale oy yüzdeleri…

Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Şanlıurfa Akçakale Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

ŞANLIURFA AKÇAKALE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Akçakale Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Şanlıurfa Akçakale Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

OY KULLANMA SAATLERİ

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17.00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17.00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Şanlıurfa Akçakale Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Şanlıurfa Akçakale seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Şanlıurfa Akçakale Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
OY NASIL KULLANILIR?
Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;
1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:
İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.
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