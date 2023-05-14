Şanlıurfa Harran seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Harran seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bütün Türkiye'de oy verme işleminin saat 17.00 da sona ermesinin ardından gözler seçim sonuçlarının açıklanacağı saatte. Açılan sandıklar YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor ve sabah.com.tr aracılığıyla takip ediliyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı merak ediliyor. Şanlıurfa'nın ilçesi olan Harran 'da 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları yakından takip ediliyor ve AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları sorgulanıyor. Peki, 2023 Harran seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Harran 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.