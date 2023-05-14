Şanlıurfa Karaköprü seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Karaköprü seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Meclise 14 milletvekili gönderecek Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşayan seçmeler cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi), Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan arasından kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü bastı ve şimdi seçim sonuçlarını sorguluyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranı Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy yüzdeleri etkisi nasıl olacağı merak ediliyor. Yurdun dört bir tarafında oy verme işlemi 17.00 da sona ermesiyle sanıklar sayılmaya başladı ve açılan sandıklar Yüksek Seçim Kurumu tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor.Peki, 2023 Şanlıurfa Karaköprü seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Karaköprü 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.