Şanlıurfa seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları kim kazandı, anlık canlı oy oranları

Şanlıurfa seçim sonuçları, oy oranları gündemdeki yerini koruyor. Şanlıurfa' da 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %64,8 ile en yüksek oyu almıştı. Saat 17.00 itibari ile yurt genelinde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar sayılmaya başlandı iki milyondan fazla Şanlıurfa vatandaşı seçim sonuçlarını merak ediyor. 2023 seçimlerinde 14 milletvekilini meclise gönderecek olan Şanlıurfa'da Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl ekileceği merak konusu. Peki, 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Şanlıurfa 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.