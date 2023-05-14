Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Şanlıurfa seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları kim kazandı, anlık canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 21:53 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 21:53

Şanlıurfa seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları kim kazandı, anlık canlı oy oranları

Şanlıurfa seçim sonuçları, oy oranları gündemdeki yerini koruyor. Şanlıurfa' da 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %64,8 ile en yüksek oyu almıştı. Saat 17.00 itibari ile yurt genelinde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar sayılmaya başlandı iki milyondan fazla Şanlıurfa vatandaşı seçim sonuçlarını merak ediyor. 2023 seçimlerinde 14 milletvekilini meclise gönderecek olan Şanlıurfa'da Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl ekileceği merak konusu. Peki, 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Şanlıurfa 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Şanlıurfa seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları kim kazandı, anlık canlı oy oranları

Şanlıurfa seçim sonuçları merak ediliyor. İldeki iki milyonu aşkın vatandaş "Şanlıurfa seçimi kim kazandı" sorusuna cevap arıyor. Toplam 14 milletvekilini meclise gönderecek olan Şanlıurfa'da 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %64,8 ile en yüksek oyu almıştı. Saat 17.00 itibari ile yurt genelinde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar sayılmaya başlandı ve açılan sandıklar YSK tarafından kamuoyu ile paylaşıldıkça sabah.com.tr ile takip ediliyor. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranları takip ediliyor. Peki, 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Şanlıurfa 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Şanlıurfa seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları kim kazandı, anlık canlı oy oranları

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Şanlıurfa Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları kim kazandı, anlık canlı oy oranları

OY KULLANMA SAATLERİ

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17.00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17.00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Şanlıurfa seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları kim kazandı, anlık canlı oy oranları

ŞANLIURFA'NIN İLÇELERİ

Şanlıurfa'da toplam olarak 13 ilçe bulunur. Şanlıurfa'nın ilçeleri sırası ile Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyübiye, Halveti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek, Suruç, Viranşehir şeklindedir.

Şanlıurfa seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları kim kazandı, anlık canlı oy oranları

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 2018

Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 1.060.815 olurken katılım oranı: %79,7 olarak duyurulmuştu.

3651 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 845,619 olarak belirlendi.

SON DAKİKA