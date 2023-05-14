Şanlıurfa Siverek seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Siverek seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs Pazar sabahı tüm yurt genelinde olduğu gibi oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren Siverek, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili sonuçlarını araştırıyor. Şanlıurfa Siverek seçim sonuçları merak ediliyor. 2023 seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, seçim sonuçları merak ediliyor. Siverek Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl ekileceği sorgulanıyor. Yurdun dört bir tarafında oy verme işlemi 17.00 da sona ermesiyle sandıklar sayılmaya başladı ve açılan sandıklar Yüksek Seçim Kurumu tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, 2023 Siverek seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Siverek 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.